Basket: Italia ai quarti degli Europei Under 20, tutto facile con l’Islanda

Tutto fin troppo facile per l’Italia negli ottavi di finale degli Europei Under 20 di scena a Heraklion, in Grecia. La squadra azzurra, guidata da Alessandro Rossi, si libera dell’Islanda con elevatissimo margine: 101-58. 14 punti a testa per Mattia De Martin, Elisée Assui e Francesco Ferrari; per l’Islanda Frithrik Curtis è l’unico in doppia cifra con 11 punti. Domani il confronto con Israele che può valere il penultimo atto.

Parte bene l’Italia, con Ferrari, Assui e Osasuyi che dettano subito il ritmo: 2-0 in sei minuti. Curtis piazza uno 0-5 che riporta sotto l’Islanda, tenuta però a distanza soprattutto da Osasuyi, che quando c’è da prendersi responsabilità non si tira indietro. Gli islandesi, ad ogni modo, non demordono e hanno in Arnarson e Curtis gli uomini che li tengono vicini: 19-17 dopo 10′.

Il vero spartiacque arriva nel secondo periodo, con De Martin e Zanetti che lanciano l’Italia sopra la doppia cifra di vantaggi. Si va parecchio in lunetta, Ferrari mostra il proprio talento, Osasuyi si diverte a volare sopra il ferro, in breve arriva un’ondata che l’Islanda non può trattenere: c’è un’elevata differenza in ogni aspetto del gioco. Dopo 20′ è 50-28.

A quel punto per l’Italia si tratta solo di gestire, perché l’Islanda non ha mai neanche un sussulto per poter sperare di tornare sotto. Merito anche di una difesa che di spazi ne concede pochi, e quando lo fa è prontamente richiamata da coach Rossi, con un timeout sul +17 nel terzo periodo. L’effetto è quello di un altro affondo, che vale il 71-42 a 10′ dalla fine. Di qui in avanti è puro garbage time, con la squadra azzurra che scavalla i 40 punti di vantaggio e chiude di larghissima misura. L’Italia torna ai quarti per la prima volta dal 2022, e ora vuole quelle semifinali che mancano dalla vittoria del 2013.

ITALIA-ISLANDA 101-58

ITALIA – De Martin 14, Trucchetti 4, Assui* 14, Valesin ne, Torresani* 10, Atamah 9, Airhienbuwa ne, Marangon* 4, Iannuzzi 9, Zanetti 10, Ferrari* 14, Osasuyi* 13. All. Rossi

ISLANDA – Jonasson 4, Thomasson, Bragason 2, Thorbergsson 9, Ludviksson* 8, Curtis* 11, Thrastarson* 2, V. Svavarsson, Arnarson* 8, Ingolfsson* 6, Sigurtharson 6, O. Svavarsson 2. All. Sigurdsson.