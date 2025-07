Basket: il quadro completo delle squadre italiane nelle Coppe europee

Con le comunicazioni degli ultimi giorni si è ufficialmente chiuso il cerchio delle squadre italiane nelle Coppe europee del basket maschile e femminile. Andiamo a riepilogarle, ricordando che nel mese di luglio verrà reso noto l’intero calendario per tutte (in Champions League è stato già diramato, per buona misura).

Partiamo dal maschile e dall’Eurolega, con Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna che per almeno altri tre anni proseguiranno il loro cammino nella massima competizione continentale. Anche se, va detto, questa si è fondamentalmente trasformata in una sorta di club chiuso con pochissimi interscambi verso l’esterno.

In EuroCup, competizione che parimenti ha un discorso simile, ma che lascia la porta un po’ più aperta a considerazioni di carattere sportivo, confermata la presenza di Dolomiti Energia Trento e Umana Reyer Venezia, inserite ovviamente in due diversi raggruppamenti.

In Basketball Champions League, invece, le cose iniziano a farsi differenti. Nei gironi sono inserite sia Trapani Shark che Trieste, mentre l’Unahotels Reggio Emilia andrà a inserirsi nel novero delle qualificazioni, che si giocheranno a Samokov, in Bulgaria.

Resta così la FIBA Europe Cup, che ha annunciato a metà settimana il proprio parco partecipanti. Di scena ci sarà un’unica italiana, la Dinamo Sassari, ma al Banco di Sardegna potrebbe aggiungersi Reggio Emilia qualora fallisse l’accesso alla Champions League.

Capitolo femminile: l’Eurolega vede, al solito, al via il Famila Schio nella fase a gironi, mentre per l’Umana Reyer Venezia sarà necessario superare un turno di qualificazione su formato andata e ritorno per entrare a far parte dell’élite, altrimenti sarà EuroCup.

EuroCup nella quale sono già presenti tre italiane. Di queste, La Molisana Magnolia Campobasso e il Geas Sesto San Giovanni sono già certe di giocare la fase a gironi, mentre dovrà provare la qualificazione la Dinamo Sassari, con il Banco di Sardegna che dunque prosegue nel suo tentativo di farsi un nome anche in Europa.