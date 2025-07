Basket, Gigi Datome: “DiVincenzo? Lo attendiamo in gruppo. Ci aspetta un Europeo di altissimo livello”

Verso gli Europei 2025 di basket con la volontà di fare bene e magari di emulare le medaglie di bronzo e d’oro ottenute rispettivamente dalla nazionale femminile e da quella maschile Under 20.

L’Italbasket di Gianmarco Pozzecco non vuole nascondersi, ma non vuole neanche caricarsi di troppe pressioni che avrebbero probabilmente un effetto boomerang.

A fare il punto della situazione, in un’intervista con il Corriere dello Sport, è stato Gigi Datome, leggenda del basket nostrano e oggi Coordinatore del Settore Squadre Nazionali Maschili. Al quotidiano, il sardo ha espresso il suo punto di vista circa la naturalizzazione di Donte DiVincenzo e sulle possibilità dell’Italia nel torneo continentale che prenderà il via il prossimo 27 agosto, con gli azzurri in campo per l’esordio il 28 contro la Grecia.

“La FIP –ha detto circa la pratica riguardante il passaporto di DiVincenzo – è riuscita in un mezzo miracolo perché a fine marzo è cambiata la legge e siamo riusciti, grazie al grande impegno di tante persone, a fargli ottenere il passaporto per meriti sportivi. Ora lo attendiamo, vedremo come si inserirà nel gruppo. Stiamo parlando di un ottimo giocatore, ma non di LeBron James. La sua presenza non deve far dimenticare il valore dell’intero gruppo. Da troppo tempo ci siamo schiantati sui quarti di finale”.

Poi ha aggiunto: “Lo ripeto sarà dura e cercheremo di fare il meglio possibile. Sarà importante prepararsi al meglio, mettere Pozzecco e i ragazzi nelle migliori condizioni per affrontare un appuntamento di altissimo livello come quello che ci aspetta”.