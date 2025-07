Basket: FIBA Europe Cup 2025-2026, il sorteggio. Sassari al via nella coppa vinta nel 2019

Si è tenuto quest’oggi il sorteggio di FIBA Europe Cup 2025-2026. La seconda coppa di area FIBA ha ancora parecchie caselle da sistemare, sia in virtù delle sette partite di qualificazione che dell’attesa di scoprire quali saranno le reali forze in campo, come vedremo.

Questo il novero delle qualificazioni (24 settembre-1° ottobre):

Anorthosis Famagusta (CYP)-Absheron Lions (AZE)

Anwil Wloclawek (POL)-BC Bashkimi (KOS)

Kangoeroes Basket Mechelen (BEL)-KK Bosna BH Telecom (BIH)

BC Balkan (BUL)-RASTA (GER)

BC Prievidza (SVK)-KK Cibona (CRO)

BC Dnipro (UKR)-CSM Corona Brasov (ROU)

Transcom Parnu (EST)-Basket Brno (CZE)

Così invece la stagione regolare. Va ricordata un’avvertenza: le squadre indicate con l’asterisco sono quelle impegnate nelle qualificazioni in Champions League e che, qualora non le superassero, hanno esercitato l’opzione per giocare in FIBA Europe Cup. Qualora tali formazioni entrassero nella coppa superiore, dalle qualificazioni entrerebbero delle vere e proprie “squadre lucky loser”.

Gruppo A: UCAM Murcia (ESP)*; Rilski Sportist (BUL)*; Start Lublin (POL)*; Vincente Kangoeroes Basket Mechelen-KK Bosna BH Telecom

Gruppo B: FC Porto (POR)*; Windrose Giants Antwerp (BEL)*; Rostock Seawolves (GER); Tartu Ulikool Maks & Moorits (EST)

Gruppo C: CSM Oradea (ROU)*; AEK Larnaca (CYP)*; Aliaga Petkimspor (TUR); Vincente BC Dnipro-CSM Corona Brasov

Gruppo D: BK Patrioti Levice (SVK)*; Keravnos BC (CYP); Cedevita Junior (CRO); Pelister Bitola (MKD)*

Gruppo E: Surne Bilbao Basket (ESP); Peristeri BC (GRE); BC Kutaisi 2010 (GEO)*; Vincente Transcom Parnu-Basket Brno

Gruppo F: PAOK (GRE)*; Trepca (KOS)*; Basketball Lowen Braunschweig (GER)*; Vincente Anwil Wloclawek-BC Bashkimi

Gruppo G: Sporting CP (POR); Dinamo BDS Sassari (ITA); CS Valcea 1924 (ROU); Vincente BC Balkan-RASTA

Gruppo H: Casademont Zaragoza (ESP); Falco Szombathely (HUN)*; Bakken Bears Aarhus (DEN)*; Vincente Anorthosis Famagusta-Absheron Lions

Gruppo I: BC Kalev/Cramo (EST)*; Bursaspor (TUR)*; Trefl Sopot (POL); Neftchi IK (AZE)

Gruppo J: JDA Dijon Basket (FRA); Pallacanestro Reggiana (ITA)*; Elan Chalon (FRA)*; Vincente BC Prievidza-KK Cibona

Lo Sporting CP, nel girone di Sassari, altro non è che la sezione basket del celebre Sporting Lisbona di calcio. Sceso di livello dopo l’ottimo periodo 1953-1982, ha riconquistato il titolo nell’annata 2020-2021 in patria. Molto più giovane la storia del CS Valcea 1924, proveniente appunto da Ramnicu Valcea, città della regione rumena dell’Oltenia, verso sud, da quasi 100.000 abitanti. Il club eredita le fortune del BC Ramnicu Valcea ed è arrivato terzo nell’ultima Liga Nationala. Potrebbe essere di maggior spicco il Rasta Vechta, qualora passasse il Balkan nelle qualificazioni: vi giocano l’ex Pesaro e Treviso Justin Robinson e l’ex Tortona Tommy Kuhse. Il citato Balkan è invece una squadra bulgara di Botevgrad che negli ultimi anni ha raccolto l’eredità dei club di Sofia assieme al Rilski Sportist di Samokov.

Come abbiamo detto, l’inclusione di Reggio Emilia è legata solo a quel che potrebbe succedere dal lato Champions League: qualora entrasse, la possibilità di avere Digione, Elan Chalon e Cibona Zagabria nel raggruppamento avrebbe tanto da far parlare per lo storico dei club e anche per la forza degli stessi.