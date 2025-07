Basket femminile, troppa Francia per l’Italia che cede nei quarti degli Europei Under 18

L’Italia perde la sfida contro la Francia valida per i quarti di finale degli Europei Under 18 di basket femminile. Le azzurre di coach Andreoli hanno subito fin dal primo quarto la superiorità tecnica e fisica delle francesi, che sono scappate via subito e poi hanno dovuto solo gestire il match fino alla sirena finale.

Costretta fin da subito a inseguire la squadra azzurra a La Palma, in Spagna, e Francia che a metà primo quarto scappa già sul +9. Italia che non riesce a reagire e transalpine che allungano sempre più, chiudendo il primo quarto avanti 27-8. Troppo il divario sia tecnico sia fisico tra le due squadre, anche se a inizio secondo quarto le azzurre limitano in parte le francesi pur non riuscendo a ricucire neanche parzialmente il gap. E, così, nel finale del primo tempo sono di nuovo Tournebize e compagne a dettare legge e ad andare al riposo sul 42-19.

Il secondo tempo è, così, un lunghissimo garbage time, con la sfida ormai decisa. Le azzurre, però, ci mettono l’orgoglio, la cattiveria e nel terzo quarto lottano punto a punto nel parziale, con il primo quarto ad aver fatto realmente la differenza, e vanno all’ultimo stop sul 54-30. Non cambia la musica negli ultimi dieci minuti che servono solo per le statistiche e match che si chiude sul 72-34. Migliori marcatrici sono Emma Broliron, Alicia Tournebize e Thelma Leray con 15 punti a testa, mentre tra le azzurre ci sono solo i 7 punti di Emma Giacchetti.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – FRANCIA 72-34

Italia: Giacchetti 7, Ostoni 6, Baldassarre 5, Gorini 5, Hassan 4, Cere, D’Este, Pirozzi, Torresani, Zanetti 6, Obaseki 1, Appetiti

Francia: Rousseliere, Simplot, Broliron 15, Nguinabe, Bentoumi 6, Tournebize 15, Loubens 6, Otto 4, Leray 15, Greusard, Dalstra 6, Zounia 5