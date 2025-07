Basket femminile: Italia, le convocate per gli Europei Under 20 in Portogallo. Carlotta Zanardi leader del gruppo

Giuseppe Piazza ha scelto le 12 giocatrici che, da sabato, affronteranno gli Europei Under 20 a Matosinhos, in Portogallo. Una sede, questa, oramai storica degli eventi continentali giovanili: ormai ne ospita praticamente uno all’anno a rotazione tra le varie categorie.

Questi i nomi che vedremo a partire dal fine settimana:

Francesca Baldassarre 2008 1.78 P Pol. Battipagliese

Ilaria Bernardi 2005 1.78 G Basket Foxes Giussano

Ginevra Cedolini 2005 1.85 A San Martino Di Lupari

Candy Edokpaigbe 2005 1.80 G Seattle University

Martina Fantini 2005 1.92 C Faenza Basket Project

Agnese Gianangeli 2005 1.83 A Pall. Femm. Umbertide

Lavinia Lucantoni 2005 1.78 G Panthers Roseto 2.0

Sophia Lussignoli 2005 1.70 G Ororosa Bergamo

Cristina Osazuwa 2005 1.90 C Costa Masnaga

Caterina Piatti 2006 1.92 C Lupe San Martino

Emma Zuccon 2006 1.81 A Reyer Venezia

Carlotta Zanardi 2005 1.80 P Famila Schio

La giocatrice di punta è inevitabilmente Carlotta Zanardi, che quest’anno a Schio ha avuto un buon impatto in campionato, se si pensa che davanti a lei ci sono state figure come Sottana e Verona. 4,3 punti, 2,4 rimbalzi e 2,9 assist le sue medie, con miglior performance della stagione alla terza giornata in quel di San Martino di Lupari (19 punti e 22 di valutazione). In Eurolega meno spazio, ma quello giusto per distribuire 6 assist all’esordio contro il Perfumerias Avenida e giocare le Final Six a Saragozza. Per lei già debutto in Nazionale maggiore contro la Cechia nelle ultime qualificazioni europee.

Molto coraggiosa la scelta di Piazza di portare nel gruppo Francesca Baldassarre, ma è un’idea che ha a ragion veduta, dal momento che la classe 2008 militante a Battipaglia è uno dei talenti più importanti della nostra pallacanestro. Vicino a canestro conterà molto Cristina Osazuwa, da tempo una delle colonne di Costa Masnaga, ma anche Caterina Piatti, già in buona vista in alcune occasioni a San Martino di Lupari, cercherà di farsi largo.

Importante anche la scelta di portare Candy Edokpaigbe. Classe 2005 di Napoli, cresciuta cestisticamente tra Cercola, Vigarano e Faenza, è andata a giocare in NCAA con la Seattle University, che in ambito sportivo ha il soprannome di Redhawks. Per lei stagione di debutto da 11,1 punti di media, da migliore della sua squadra, che però è stata, nell’annata, tra le meno attrezzate della Western Athletic Conference.

L’Italia esordirà sabato alle 21:30 contro la Polonia, per poi proseguire domenica alle 19:00 con la Cechia e infine chiudere il girone lunedì alle 14:00 con i Paesi Bassi. La formula è la solita delle giovanili: tutte agli ottavi, incroci A1-B4, A2-B3, B2-A3, B1-A4, C1-D4, C2-D3, D2-C3, D1-C4 (non in ordine di tabellone). Da qui chi va ai quarti gioca per le medaglie, chi non ci va lotta per i posti dal 9° al 16° e per evitare la retrocessione in Division B. Nel 2024 l’Italia ha chiuso al terzo posto: l’ultima vittoria è del 2019, ma dal 2013 non si scende mai sotto la sesta posizione (nello specifico una vittoria, due secondi, tre terzi, un quarto, due quinti e un sesto posto).