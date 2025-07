Basket femminile: Italia esagerata contro la Grecia all’esordio negli Europei Under 18 2025

L’Italia vince senza problemi la prima partita degli Europei femminili Under 18 di scena a La Palma. Nel comune di Los Llanos de Aridane, poco più di 20.000 anime, le azzurre non si fanno problemi a esordire con un largo successo nei confronti della Grecia: XX-XX il risultato finale. Per le azzurre domani confronto ben più difficile con la Finlandia che ha buona parte dell’ossatura del trionfo continentale a livello Under 16 di un anno fa e che, poche ore fa, ha travolto la Slovenia per 82-44. Top scorer, e decisiva nel primo quarto che nei fatti fa il match, Francesca Baldassarre con 19 punti e un perfetto 9/9 ai liberi. Nessuna in campo più dei 22′ di Beatrice Cerè e meno dei 10’49” di Divine Obaseki.

Partenza tutta a trazione Baldassarre per l’Italia, tanto vicino a canestro quanto con i tre liberi regalati da Baltzi. Dopo un viaggio in lunetta di Cerè la Grecia si sveglia con Syrpa e Lagonikaki, ma le azzurre rispondono con Giacchetti e la rubata dalla rimessa di Cerè: timeout ellenico. L’accoppiata Giacchetti-Baldassarre (soprattutto la seconda, 11 punti in poco più di 6′) funziona e l’Italia scappa sul 25-6. Un quarto, quello azzurro, di assoluta sostanza sia in attacco che in difesa (anche con la complicità di una Grecia che non regge minimamente il livello). Fiammata anche di Ostoni e 30-8, colpisce anche la 2009 Hassan, prospetto di enorme interesse futuro, per il 35-8. Statistiche di fine quarto: 13 Baldassarre, 11/17 dal campo, 6/9 da due, 5/8 da tre, 8/8 in lunetta, 9 rimbalzi, 45 di valutazione totale (con la Grecia a -1 in quest’ultimo senso).

L’Italia riparte da dove aveva finito: Gorini da tre, Ostoni in entrata e 40-8. Lagonikaki fa raggiungere alla Grecia la doppia cifra dopo più di 12 minuti, le percentuali azzurre scendono (ed è inevitabile), ma il distacco rimane sempre quello nonostante qualche distrazione. Viene dato fiato a un po’ tutto il quintetto base, così ci pensa Zanetti a far allungare ancora l’Italia (48-13), che con Baldassarre e Torresani chiude la prima metà di gara sul 54-16.

Le azzurre ricominciano a segnare dopo più di 2 minuti di terzo periodo, anche se chiaramente il confronto già non ha più vera ragion d’essere. Si raggiungono i 40 punti di vantaggio in più occasioni, ma in questa fase l’Italia pensa più che altro a controllare senza dover rischiare chissà quanto, essendo il risultato ampiamente in ghiaccio. Andreoli fa il possibile per ruotare tutte, e a 10′ dal termine il punteggio dice 65-27. Alla fine l’Italia, nell’ultimo quarto, un +42 lo mette insieme con Gorini, poi Patsiatzi in qualche modo mantiene invariate le distanze prima di cadere male sulla caviglia sinistra a 2’47” dal termine. Finisce 81-42.

ITALIA-GRECIA 81-42

ITALIA – Giacchetti* 9, Ostoni 13, Baldassarre* 19, Gorini 8, Hassan 7, Cerè* 7, D’Este 2, Pirozzi 3, Torresani* 6, Zanetti* 3, Obaseki 4, Appetiti. All. Andreoli

GRECIA – Cholopoulou* 5, Lagonikaki* 5, Tsianaka, Patsiatzi 6, Andreou, Zormpala 11, Karra 1, Kampaka 2, Baltzi* 2, Vigka, Lianoudi* 2, Syrpa* 8. All. Maslarinos