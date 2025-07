Basket femminile: Italia, brutta sconfitta con la Slovenia agli Europei Under 18

Sconfitta che fa male da qualunque punto la si veda per l’Italia agli Europei femminili Under 18 di scena a La Palma. La squadra azzurra perde 53-54 contro la Slovenia al termine di una partita iniziata male e finita tra scelte dubbie di molte parti in causa, comprese le giocatrici, oltre a soli 4 punti realizzati nell’ultimo quarto che non possono starci. 16 i punti di Isabel Hassan da una parte, 18 quelli di Tjasa Turnsek dall’altra. Per le azzurre terzo impegno domani con la Finlandia, poi gli ottavi.

Partenza migliore per la Slovenia, trascinata più da Turnsek che da Trantura, ma è comunque 2-7 dopo tre minuti. L’attacco azzurro riparte con Zanetti, ma è palese una minor efficacia in quest’inizio dell’attacco azzurro rispetto a ieri, con errori anche banali. Dal canto loro, le slovene una performance negativa da riscattare ce l’hanno. Il distacco non varia a lungo, pur se l’Italia riesce a registrare la difesa (e ciò si vede con un paio di gran stoppate), ma a lungo il massimo azzurro è il -3 di Obaseki. Il primo quarto lo si potrebbe chiudere sul -1 senza un fallo inutile di Gorini sulla tripla di Jerkovic che vale tre liberi. Risultato: 11-15.

Girano male le cose per le azzurre al ritorno in campo: la Slovenia riesce a creare di più sul campo e, in quattro minuti, questo significa un 16-24 che porta Andreoli a chiamare timeout nel tentativo di risolvere, tra gli altri, i problemi a rimbalzo. Da quel momento le due squadre, semplicemente, fanno una fatica immensa a realizzare, e parliamo di quasi altri quattro minuti in cui si passa dal 16-24 al 21-26 con tanti errori. L’Italia, comunque, sul -3 ci torna, solo per essere respinta dalla tripla di Trantura. Al coach sloveno Matevzic viene chiamato fallo tecnico per proteste, ma le azzurre ricavano un unico punto dal libero di Gorini e si va al riposo sul 24-29.

Evidentemente in spogliatoio Andreoli si fa sentire, perché l’Italia rientra con ben altra energia dagli spogliatoi anche sul lato d’attacco. A recepire il messaggio soprattutto Obaseki e Hassan: la lunga torinese e l’ala romana classe 2009 sono autentiche spine nel fianco della difesa della Slovenia, tant’è che prima della metà del terzo quarto l’Italia riesce ad assaporare il vantaggio sul 36-35. Oltre al duo Trantura-Turnsek, però, le slovene hanno Jerkovic che crea per la risposta avversaria. Le azzurre sono però in gran fiducia: lampi di talento di Hassan ci portano sul 41-38 e poi sul 44-38 sempre con una sua tripla. Inizia a collaborare anche Gorini, ed è pesante la sua mano: cinque punti in fila, a 10′ dal termine è 49-41.

Primi due minuti del periodo conclusivo privi di canestri, poi la tripla frontale di Zana Sivka (sorella della più nota Ajsa) vale il -5 alla Slovenia. L’Italia praticamente smette di segnare e questo consente un nuovo rientro avversario, con Andreoli costretto di nuovo al timeout quando Scekic piazza il -1 con 4’54” da giocare. A quel punto le responsabilità se le prendono Torresani e Obaseki, che però fanno 1/4 in due in lunetta. Proprio ai liberi Turnsek firma il sorpasso sloveno a poco più di 2’30” dalla fine, poi si sbagliano triple dalle due parti. Baldassarre si fa stoppare in transizione, si arriva all’ultimo minuto ancora sul 51-52. Obaseki sbaglia due tiri facili da sotto, Jerkovic e Sivka non segnano da tre e dalla media, e a -19″5 la rimessa è italiana (dopo un timeout sloveno). O almeno così sembra: l’instant replay gira il possesso da ultimo tocco prima della rimessa, dandolo alla Slovenia. In cinque secondi si manda Turnsek in lunetta: 1/2, e il secondo segnato porta Andreoli a chiamare timeout. L’Italia, però, ne esce con Hassan che commette fallo in attacco (secondo gli arbitri uso eccessivo del gomito su Ocvirk). Altro 1/2 per Turnsek, per qualche motivo Hassan va a realizzare da sotto invece di tirare da tre: 53-54 con 2″5 da giocare. 0/2 di Mocnik, contesa e vittoria slovena.

ITALIA-SLOVENIA 53-54

ITALIA – Giacchetti* 6, Ostoni, Baldassarre* 6, Gorini 8, Hassan 16, Cerè* 2, D’Este, Pirozzi, Torresani* 2, Zanetti* 3, Obaseki 10, Appetiti ne. All. Andreoli

SLOVENIA – Sedminek ne, Mocnik* 6, Sivka 4, Trantura* 10, Jerkovic* 11, Scekic 3, Jazbec ne, Klep ne, Ocvirk 2, Blagus ne, Turnsek* 18, Furlan*. All. Matevzic