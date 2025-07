Basket femminile, Eurolega: ufficiali le partecipanti con Schio ai gironi e Venezia agli spareggi

Ci sono anche due rappresentanti italiane nella lista delle partecipanti alla prossima edizione dell’Eurolega di basket femminile, con un format sostanzialmente invariato rispetto alle novità introdotte per la stagione 2024-2025. Le campionesse d’Italia del Beretta Famila Schio verranno ammesse direttamente alla fase a gironi, mentre l’Umana Reyer Venezia dovrà passare dalle qualificazioni.

Oltre a Schio sono già certe di prendere parte alla regular season della massima competizione continentale anche Fenerbahce e CIMSA CBK Mersin per la Turchia, Flammes Carolo e Landes per la Francia, Valencia e Spar Girona per la Spagna, Sopron per l’Ungheria, VBW Arka Gdynia per la Polonia, Olympiacos per la Grecia e le campionesse d’Europa in carica dell’USK Praga per la Cechia.

Questi 11 club verranno raggiunti da altre 5 squadre provenienti dai Qualifiers, veri e propri spareggi andata e ritorno in programma tra il 17 ed il 24 settembre. Il sorteggio degli accoppiamenti si terrà il 23 luglio a Monaco di Baviera. Venezia, testa di serie, affronterà una tra Zabiny Brno (Cechia), AZS UMCS Lublin (Polonia), ACS Sepsi SIC (Romania), Kibrikstis Vilnius (Lituania), KKZ Crvena Zvezda (Serbia). Le cinque perdenti dei Qualifiers verranno retrocesse in EuroCup.