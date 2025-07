Basket: EuroCup femminile 2025-2026, il sorteggio. Campobasso e Geas ai gironi, per Sassari ostacolo greco nelle qualificazioni

Si è svolto quest’oggi il sorteggio della fase a gironi e delle qualificazioni di EuroCup 2025-2026. Si tratta fondamentalmente del primo passo verso una nuova stagione pronta ad accogliere 48 squadre nella seconda competizione europea femminile.

Prima del sorteggio, lo scorso 15 luglio, è stato reso noto che l’ASVEL Femenin campione in carica non avrebbe disputato l’EuroCup, poiché un importante sponsor ha dovuto ritirare il proprio sostegno finanziario. Si è inoltre verificata un’enorme controversia risoltasi solo nelle scorse ore: il club era stato retrocesso in Ligue Régionale, ma ha vinto il ricorso presentato in appello alla Federazione francese (FFBB), il tutto in seguito a complesse vicende legate a nodi sulla gestione del club.

Questo il sorteggio dei cinque incontri di qualificazione, che si disputeranno in due giovedì, il 18 e il 25 settembre:

Universitatea Cluj (ROU)-UZKK Student Nis (SRB)

Lointek Gernika Bizkaia (ESP)-Pas Giannina (GRE)

BDS Dinamo Sassari (ITA)-Panathlitikos Sykeon (GRE)

SBS Ostrava (CZE)-BBC Troistorrents-Chablais (SUI)

TARR KSC Szekszard (HUN)-DSK Basketball Brandys (CZE)

Quella che affronta Sassari è una squadra greca dallo storico relativamente giovane, ma di livello decisamente importante dato che ha chiuso al quarto posto lo scorso campionato. Con sede a Sykies (area metropolitana di Salonicco, ma 35.000 e più abitanti non sono bazzecole), ha inserito Alexis Morris dall’NCAA e il centro già del Belgio Serena-Lynn Geldof, nonché l’ex Battipaglia Marilena Gerostergiou.

Così invece la fase a gironi (dove, in caso di sconfitta nel preliminare di Eurolega, entrerà la Reyer Venezia):

Girone A – Perdente Casademont Saragozza-Zabiny Brno (Eurolega); Castors Braine (BEL); La Molisana Magnolia Campobasso (ITA); KK Tresnjevka 2009 (CRO)

Girone B – Perdente DVTK HUNTHERM Miskolc vs AZS UMCS Lublino (Eurolega); Basket Namur Capitale (BEL); Hozono Global Jairis CB (ESP); Vincente Universitatea Cluj-UZKK Student Nis

Girone C – NKA Universitas Pecs (HUN); Elitzur Ramla (ISR); Sportiva/AzorisHotels (POR); Vincente Lointek Gernika Bizkaia-Pas Giannina

Girone D – Perdente Galatasaray Cagdas Faktoring-ACS Sepsi-SIC (Eurolega); Kangoeroes Mechelen (BEL); GEAS Basket (ITA); Vincente TARR KSC Szekszard-DSK Basketball Brandys

Girone E – Perdente Umana Reyer Venezia vs Stella Rossa (Eurolega); TTT Riga (LAT); Emlak Konut (TUR); Saarlouis Royals (GER)

Girone F – Perdente Tango Bourges Basket-Kibirkstis Vilnius; Rutronik Stars Keltern (GER); Levhartice Chomutov (CZE); KBF Peja 03 (KOS)

Girone G – Perfumerias Avenida (ESP); Panathinaikos A.C. (GRE); Neptunas-Amberton (LTU); Nyon Basket Feminin (SUI)

Girone H – BLMA (FRA); KP Brno (CZE); ZKK Ragusa (CRO); Vincente BDS Dinamo Sassari-Panathlitikos Sykeon

Girone I – UFAB 49 (FRA); Movistar Estudiantes (ESP); Piestanske Cajky (SVK); CS Rapid Bucarest (ROU)

Girone J – Besiktas Boa (TUR); InvestInTheWest Enea Gorzow (POL); Charnay Basket (FRA); Athinaikos Qualco (GRE)

Girone K – BAXI Ferrol (ESP); SL Benfica (POR); MB Zaglebie Sosnowiec (POL); Vincente SBS Ostrava-BBC Troistorrents-Chablais

Group L: Villeneuve d’Ascq (FRA); BCF Elfic Fribourg (SUI); BC Beroe Stara Zagora (BUL); Sleza Wroclaw (POL)

In buona sostanza, non si può nemmeno dire sia andata troppo bene a Campobasso, se non altro perché si trova contemporaneamente con almeno una squadra dai playoff di Eurolega e il Castors Braine che ha una lunga e ricca storia nel basket belga. Quanto al Geas Sesto San Giovanni, invece, verosimilmente scenderà dalle qualificazioni il Sepsi Sic, poi Mechelen che corrisponde a un altro pezzo di storia del basket belga e, potenzialmente, Szekszard che fino a poco tempo fa aveva anche puntate in Eurolega. Se Sassari passerà, dovrà riuscire a battere almeno una volta una tra BLMA e il KP Brno, due squadre di ottimo livello. Se Venezia scenderà, ritroverà il TTT Riga compagno di tante battaglie in Eurolega.

La formula è classica: prima fase in cui passano le prime due e le quattro migliori terze. Al primo turno di playoff si uniscono anche le quattro quarte della prima fase di Eurolega. Di qui in avanti, le 32 rimaste andranno sempre a eliminazione diretta fino alla finale, e sempre con gare di andata e ritorno.