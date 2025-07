Basket: Diego Garavaglia a Ulm, triennio in Germania per il 2007 milanese

C’è la Germania nel futuro di Diego Garavaglia. Il classe 2007 cresciuto nelle giovanili dell’Olimpia Milano andrà a giocare al ratiopharm Ulm. Triennale per talento che, oltre ad andare occasionalmente a roster nella squadra maggiore dell’EA7 Emporio Armani, è stato protagonista in B Interregionale a Oleggio con 13 punti ad allacciata di scarpe. Ha fatto parte del roster dell’Olimpia Next Gen nelle finali di Eurolega Next Gen ad Abu Dhabi, con un rendimento da 19 punti, 5,5 rimbalzi, 5 assist e 1,5 stoppate di media in un cammino stoppato solo dallo Zalgiris Kaunas in finale.

Lungo e interessante il corteggiamento di Ulm, che ha battuto la concorrenza di diversi club italiani (in testa Reggio Emilia). Nel comunicato viene citato come lo stesso Garavaglia sia stato invitato a vedere gara-3 di semifinale del campionato tedesco tra i locali e Würzburg (vinta 99-86) assieme alla famiglia. Campione di Germania due anni fa, il team della città in Italia nota come Ulma si è poi arreso solo in finale, e solo a gara-5, di fronte al Bayern Monaco, dopo aver peraltro avuto un vantaggio di 2-1 nella serie.

Facente parte del gruppo che l’anno scorso, con l’Italia, è arrivato in finale ai Mondiali Under 17, Garavaglia ha così commentato al sito societario il suo approdo nel Baden-Württemberg: “Sono davvero felice e onorato di far parte di questo Club dal grande successo. Molti sono i giocatori importanti che hanno giocato qui, e per questo sono ancor più motivato a migliorare con la squadra“.

Così il direttore sportivo Thorsten Leibenath: “Diego è il tipo di giocatore che ci suscita particolare interesse. Si prende le sue responsabilità sia in attacco che in difesa, ha un ottimo repertorio sia per sé che per i compagni di squadra. Lo riteniamo già in grado di rendere più forte la nostra squadra pro: c’è anche un sufficiente potenziale di sviluppo per fargli compiere le prossime fasi della carriera con noi“.

Di giocatori importanti ne sono effettivamente passati nel club. Partiamo dai tedeschi, Stephen Arigbabu, Robin Benzing e soprattutto Daniel Theis, ma si parla anche di Yago dos Santos, Bruno Caboclo (prima delle grane con Venezia), Killian Hayes, Will Clyburn e Javonte Green.