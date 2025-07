Basket: Darius Thompson si unirà all’Italia nella prossima settimana

7 agosto: una data da segnarsi sul calendario. Sarà questo, infatti, il giorno in cui Darius Thompson si unirà al gruppo dell’Italia che prenderà parte all’avvicinamento agli Europei che partono a fine agosto e che vedranno gli azzurri impegnati nel girone di Cipro. Il suo arrivo, com’è noto, è legato all’uscita di scena di Donte DiVincenzo per infortunio.

Thompson, va ricordato, è italiano per matrimonio, contratto al tempo in cui giocava alla New Basket Brindisi, poco meno di cinque anni fa e direttamente a Palazzo Nervegna, in una delle zone più iconiche della città pugliese. L’iter per la cittadinanza lo ha concluso un anno fa. Si tratta di un matrimonio vero, questo vale la pena sottolinearlo, perché è capitato in passato di vedere sposalizi più, diciamo così, chiacchierati (leggere alla voce Shaun Stonerook al tempo di Cantù perché potesse giocare da italiano: in azzurro non ha mai giocato).

Thompson a Brindisi è rimasto due stagioni, dal 2019 al 2021; prima era giunto in Europa allo ZZ Leiden, quindi ha vestito le maglie di Lokomotiv Kuban, Baskonia e Anadolu Efes, prima di diventare da questa stagione un giocatore del Valencia Basket. Con l’Efes è anche stato nel secondo quintetto di Eurolega nella stagione 2022-2023.

Si è unito a partire da quest’oggi agli allenamenti Simone Fontecchio, come da regolamenti NBA che impongono una deadline sull’inizio degli stessi con le nazionali, mentre per quanto riguarda Danilo Gallinari c’è da aspettare l’esito dei suoi playoff a Porto Rico, la cui lega termina nella prima metà di agosto.