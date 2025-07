Basket, continuano i colpi di mercato. Milano firma Brown, Procida in direzione Real Madrid

Continua ad essere un’estate decisamente bollente per il mercato del basket europeo e tra le protagoniste ci sono anche le due squadre italiane di Eurolega. Al grande colpo della Virtus Bologna con Carsen Edwards, l’Olimpia Milano ha risposto prontamente annunciando ufficialmente Lorenzo Brown. Il play, proveniente dal Panathinaikos, ha firmato un biennale con la società meneghina e sarà un perno fondamentale della formazione di Ettore Messina.

Una Milano, però, che non si vuole assolutamente fermare a Brown e al precedente arrivo di Marko Guduric dal Fenerbahce. Infatti l’Olimpia nei prossimi giorni dovrebbe annunciare altri due nuovi acquisti molto importanti come l’ala Vlatko Cancar ed il centro Devin Booker, senza dimenticare il capitolo italiani con la firma sempre più vicina di Leonardo Totè e quella del rinnovo di Diego Flaccadori.

Restano in tema di giocatori italiani, tra i più ricercati c’è sicuramente Gabriele Procida, che ha terminato la sua avventura all’Alba Berlino ed è pronto a fare ora un ulteriore step nella sua carriera. Secondo quello che riporta questa mattina Sportando, che cita anche alcuni giornalisti spagnoli, Procida avrebbe detto no alla Virtus Bologna perchè nel suo futuro c’è addirittura il Real Madrid, che ha come nuovo allenatore in questa stagione Sergio Scariolo.

Tornando al campionato italiano, un’altra squadra decisamente scatenata è Trapani. La società del presidente Valerio Antonini pare essere vicinissima alla firma di Denzel Valentine, che andrà a far parte di un gruppo americano completamente rivoluzionato dopo le partenze di Robinson e Galloway. Trapani è anche fortissima sul centro azzurro Guglielmo Caruso, che ha terminato il suo percorso a Milano ed ora vuole un ruolo da protagonista in una delle migliori squadre della Serie A.