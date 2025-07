Basket: cittadinanza Donte DiVincenzo, Mattarella ha firmato. Atteso l’ultimo passaggio dell’iter

L’odierno Consiglio Federale della FIP ha confermato tutto quello che è emerso nei giorni scorsi a proposito della cittadinanza italiana conferita a Donte DiVincenzo, giocatore dei Minnesota Timberwolves i cui genitori hanno origini italiane e che, negli ultimi anni, era stato ripetutamente associato a un desiderio di giocare per l’Italia.

Questa la parte rilevante del testo pubblicato sul sito della Federazione: “Il Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana ha deliberato lo scorso lunedì 14 luglio di proporre al Presidente della Repubblica il conferimento della cittadinanza italiana, per meriti speciali, a Donte DiVincenzo, atleta di nazionalità statunitense attualmente in NBA con i Minnesota Timberwolves, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 della legge del 5 febbraio 1992. Questa mattina il Quirinale ha confermato l’avvenuta firma del presidente Sergio Mattarella e si attende ora la registrazione del Dpr presso la Corte dei Conti per poter poi completare definitivamente l’iter“.

In sostanza, si tratta di completare qualcosa di, più che altro, procedurale prima che sia possibile portare in modo definitivo “Big Ragù” tra i facenti parte della Nazionale italiana allenata da Gianmarco Pozzecco.

All’interno del Consiglio Federale sono stati presi diversi altri provvedimenti: stanziamento di quasi tre milioni di euro per un piano triennale di promozione e sviluppo del movimento cestistico femminile in Italia (sulla spinta del terzo posto agli ultimi Europei), nomina di Guerrino Cerebuch come presidente del Direttivo del Comitato Italiano Arbitri, Stella d’Oro al Merito Sportivo assegnata a Gigi Datome.