Basket: Andrea Capobianco resta CT dell’Italia femminile fino al 2027

Il Consiglio Federale di ieri ha rinnovato Andrea Capobianco quale commissario tecnico della Nazionale italiana di basket femminile fino al 30 giugno 2027. Un riconoscimento ben più che meritato, a seguito del terzo posto europeo raggiunto dall’Italia negli Europei dello scorso giugno vissuti tra Bologna e il Pireo.

Attualmente questo è il suo terzo mandato da coach azzurro. La prima volta è stata quella dal 2015 al 2017, al posto di Roberto Ricchini, quando solo per due circostanze tra l’assurdo e lo sfortunato l’Italia non raccolse primi sei posti agli Europei e qualificazione ai Mondiali. Tornato nel 2019 (succedendo stavolta a Marco Crespi), ha avuto solo due partite a disposizione prima che venisse chiamato Lino Lardo. La terza volta, quella partita dall’ottobre 2023, ha visto un vero e proprio cerchio riprendere la via, un cerchio partito col ritorno di Chicca Macchi in Nazionale nel 2015 e ora proseguito con l’aver fatto capire che c’è un gruppo veramente forte oltre Cecilia Zandalasini.

Ormai da 15 anni nell’orbita del Settore Squadre Nazionali con tantissimi ruoli, Capobianco in azzurro è stato anche allenatore dell’Italia Under 19 maschile argento mondiale, nonché di quella di bronzo nell’Europeo Under 18 2016. Cresciuto tra Battipaglia, Salerno, Avellino, Jesi e Teramo, è in quest’ultima città che si è fatto maggiormente notare, da allenatore dell’anno in Serie A.

Sono in pochi a vantare permanenze simili o più lunghe rispetto a Capobianco sulla panchina azzurra. Si ricordano Giancarlo Primo (1958-1962, poi 1963-1964 con Nello Paratore e ancora 1968), Aldo Corno (1986-1989, 1994 e 2000-2003), Riccardo Sales (1994-2000) con durate all’incirca identiche o simili.