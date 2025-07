Basket, Alen Smailagic lascia lo Zalgiris ed è un nuovo giocatore della Virtus Bologna

Comincia a prendere forma giorno dopo giorno il nuovo roster della Virtus Bologna per la stagione 2025-2026 dopo gli addii già ufficiali di Toko Shengelia, Ante Zizic, Will Clyburn e Andrejs Grazulis (in attesa di capire quale sarà il destino di Marco Belinelli e Isaia Cordinier). Quest’oggi la società emiliana ha annunciato di aver trovato un accordo pluriennale con Alen Smailagic.

Il serbo classe 2000, reduce da un’esperienza in Lituania con la maglia dello Zalgiris Kaunas, ha dichiarato: “Felice ed entusiasta di iniziare questo percorso insieme, soprattutto insieme ai tifosi della Virtus. Non vedo l’ora di intraprendere questa nuova avventura in una squadra che ha vinto e spero di aiutarla a vincere ancora tutto quello che ci sarà a disposizione”.

Il direttore generale virtussino Paolo Ronci ha presentato così il nuovo acquisto delle Vu Nere: “Alen è un ragazzo del 2000 con già una buona esperienza di Eurolega, in squadre importanti e sotto la direzione di ottimi allenatori. Ha mostrato un immediato entusiasmo di fronte alla possibilità di vestire la maglia della Virtus, cosa per noi molto importante così come importanti sono le sue caratteristiche tecniche ed atletiche che ne fanno un profilo ideale per coach Ivanovic”.

Smailagic si aggiunge dunque alle altre new entry Luca Vildoza e Derrick Alston Jr., oltre ai confermati Alessandro Pajola, Daniel Hackett, Moouhamet Diouf, Nicola Akele, Brandon Taylor e Matt Morgan. Il cestista serbo vanta anche 29 partite in NBA con i Golden State Warriors tra il 2019 ed il 2021, prima di aver fatto ritorno in patria per tre stagioni consecutive al Partizan Belgrado.