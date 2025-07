Basket, agli Europei Under 18 eliminata a sorpresa la Lituania. Ecco i quarti

Si sono disputati ieri gli ottavi di finale degli Europei Under 18 di Eurobasket e sui parquet di Belgrado, in Serbia, quasi tutte le sfide hanno confermato ampiamente i pronostici della vigilia. A partire dal netto successo dell’Italia sull’Austria, arrivando alla devastante vittoria della Serbia contro il Belgio. Ma non sono mancate le sorprese assolute.

Partendo dalla parte alta del tabellone, dunque, i quarti di finale vedono sfidarsi l’Italbasket e la Serbia. Gli azzurri non hanno faticato a superare per 101-57 una volenterosa Austria, mentre la Serbia ha demolito il Belgio con un rotondo 106-36.

Scendendo lungo il tabellone (e con sfide che interessano gli azzurri in caso di successo oggi contro i serbi) il secondo quarto in programma oggi è Turchia-Spagna. I turchi hanno sofferto, ma alla fine hanno avuto la meglio di Israele per 78-67, mentre non ha faticato la Spagna a superare la Macedonia del Nord con un netto 92-38.

La parte bassa del tabellone ha, invece, regalato emozioni e sorprese. Se la Germania ha gestito il suo ottavo contro la Svezia, imponendosi per 89-62, il primo shock in questi Europei è arrivato dal match tra Lituania e Lettonia. I lituani avevano chiuso il proprio girone da imbattuti ed erano tra i candidati al titolo. Ma la Lettonia ha piazzato il colpaccio della vita imponendosi per 101-94 e, dunque, il quarto di finale sarà Germania-Lettonia.

Infine, l’ultimo quarto di finale sarà Francia-Slovacchia. Ma se gli slovacchi avevano di fronte la non facile sfida contro la Grecia e si sono imposti in modo convincente per 103-72, ben diversamente è andata per i transalpini. La Francia sfidava la Bulgaria, formazione che avevamo visto nel girone degli azzurri (l’Italia aveva vinto 91-51, ndr.), ma ha sofferto fino alla sirena, vincendo solo per 76-72.