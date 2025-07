Basket 3×3, Italia qualificata con la squadra maschile ai Mondiali Under 23

L’Italia si qualifica per la quarta volta nella propria storia, su sei edizioni dell’evento, ai Mondiali Under 23 di basket 3×3. Lo fa con la selezione maschile, che va così a prendersi un obiettivo importante attraverso la Nations League di categoria, la cui ultima tappa si è svolta a Szolnok, in Ungheria. La competizione iridata si giocherà dal 17 al 21 settembre a Xiong An, in Cina.

La squadra azzurra ha vinto la sezione Europe 2 della Nations League Under 23. Lo ha fatto vincendo tre delle sei tappe, nello specifico una a Bucarest e due a Szolnok, arrivando seconda in altre due e chiudendo quinta la rimanente, vale a dire la seconda. 510 i punti totali, sommatoria dei 100 punti per le tre vittorie, dei 160 per i due secondi posti e dei 50 per l’unico quinto. A 460 la Gran Bretagna, vittoriosa nelle prime due tappe di Bucarest, e a 430 la Francia, che ha ottenuto il successo nella prima delle tre a Szolnok. Facevano parte delle competizioni anche Portogallo (quarto a 375), Ungheria (quinta a 350) e Romania (sesta a 305).

Si è parallelamente svolta anche la versione femminile, in cui la Francia ha concluso con 520 a fronte dei 500 dell’Italia: per le transalpine tre vittorie, due secondi e un quarto posto, per le azzurre due vittorie, tre secondi e un quarto posto, distanziando completamente tutte le altre. Terzo e quarto posto per Gran Bretagna e Ungheria a 385, quinto per il Portogallo a 360, sesto per la Romania a 280.

L’Italia maschile, allenata da Agostino Origlio, è stata composta da Morgan Rashed, Andrea Loro, Francesco Gravaghi e Giordano Durante. Nella sua storia la formazione azzurra tra gli uomini ha al massimo raggiunto il sesto posto nel 2019, mentre quella femminile si è issata al massimo al 10° in tema di posizione nel campionato iridato. L’ultimo titolo mondiale Under 23 è andato tra gli uomini alla Germania e tra le donne agli USA.