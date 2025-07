Baseball: San Marino batte Grosseto e si assicura il secondo posto in regular season

Verdetti importanti per quel che riguarda il girone A della Serie A 2025 di baseball. Nel prosieguo della penultima giornata dello stesso, infatti, va delineandosi la struttura sia della classifica che di quelli che poi saranno i playoff, che verrà completata dagli accadimenti degli altri quattro raggruppamenti. Ma andiamo con ordine.

San Marino, per agguantare in via matematica il secondo posto, fa le cose in grande andando a vincere per 12-2 contro il BBC Grosseto, prendendosi la rivincita con tanto di manifesta. Tutto si indirizza già nei primi tre inning, che complessivamente finiscono 5-2 con parecchio ardore da parte dei vari Angulo e Celli (solo per dirne due). Il colpo di grazia arriva però nel settimo e nell’ottavo, con tanto di fuoricampo da due punti di Pieternella all’interno del 4-0 nell’uno e del 3-0 nell’altro.

Archiviata la questione secondo posto, lo è da tempo anche quella legata al primo. Tanto per cambiare, il Parmaclima non fa sconti a Macerata, vincendo 7-3 sul campo marchigiano e con una bella performance del trio Scotti-Bocchi-Santana al lancio. Già dall’inizio i ducali concedono poco: doppio di Concepcion e poi di Gonzalez, sempre da due punti, poi segna Mineo su errore difensivo. A quel punto si sveglia Paolini per Macerata, che però raccoglie solo un punto nelle successive cinque riprese (alla sesta con Carrera). La chiusura è di Geraldo Garcia (doppio da un punto e poi lancio pazzo che lo favorisce); fuoricampo della bandiera di Leonora.

Ben diverse le due gare che coinvolgono Nettuno 1945 e Big Mat Grosseto. Gara-1 finisce 11-1, cioè dopo il doppio iniziale di Lopez i laziali dilagano con tanti protagonisti da Mazzanti a Barbona, da Mercuri a Mascai Coutinho fino a Daniel. Gara-2 finisce invece ai toscani per 6-7, e a deciderla è un’accoppiata di singoli di Sellarli e poi di McIlwain (da 2 punti) nella nona e ultima ripresa. A chiudere il conto la combattutissima Bologna-Reggio Emilia, con l’Unipol che vince 4-3 in rimonta: era 0-3 dopo tre inning (o meglio, dopo un doppio di Rodriguez e due singoli di Tejada e Barbet Dakota). La rimonta porta i nomi di Agretti e Martina (singoli nella quinta ripresa) e poi di Bruno e Vaglio (triplo e volata di sacrificio che manda a segno lo stesso Bruno).