Baseball: Parmaclima archivia la pratica Athletics e passa il turno in Serie A. Bologna pareggia la serie

Va in archivio un sabato dai tanti responsi nella Serie A 2025 di baseball. Nella giornata odierna infatti si sono svolte sei gare-2 valide per gli ottavi di finale, cinque di queste ormai concluse ed una prolungata verso la “bella”, prevista domani.

Partiamo dalle certezze: come da pronostico Parmaclima ha liquidato la pratica Athletic Bologna passando anche nel secondo atto con il risultato di 18-2. Tutto facile anche per Macerata, capace di trionfare per 13-2 ai danni del Verona.

Benissimo anche Reggio Emilia: gli emiliani non a caso hanno passeggiato sul Codogno per 0-13. Successo netto inoltre per la BBC Grosseto su Crocetta e della BSC su Ronchi (0-7). Rialza la testa invece la Fortitudo Bologna che, dopo il sorprendente K.O di ieri, ha arginato Collecchio per 1-6 portando così la serie in gara-3.

Domani, domenica 27 luglio, oltre Collecchio-Fortitudo scenderanno in campo nuovamente anche San Marino e Milano (che riprenderanno dalla gara-1 sospesa sul 3-2).