Baseball: l’Italia U23 batte la squadra azzurra maggiore nel match amichevole

Un bel test, ma anche una buona occasione di crescita. La Nazionale italiana Under 23 ha sconfitto per 5-2 la squadra azzurra maggiore in occasione della sfida amichevole andata in scena nella serata di ieri in quel di Reggio Emilia e propedeutica in vista degli Europei in programma nei prossimi mesi.

La compagine più giovane è partita subito in modo positivo grazie al leadoff del lineup Cornelli, il quale ha guadagnato una base su ball raggiungendo la terza base sul singolo di Guverara e segnando l’1-0 su volata di Lascarini. Dopo tre riprese equilibrate, entrambe le squadre tentano di concretizzare i rispettivi attacchi, senza però riuscire nell’intento.

Le cose cambiano nella parte bassa del nono inning, quando l’Under 23 riempie le basi grazie ai singoli di Giovanardi, Green e Segreto. Con Due out i giovani azzurri ottengono un’altra base ball andando sul 2-0. L’Elìite però non ci sta, trovando il pareggio con un buon attacco concretizzato da un lancio pazzo.

La risposta degli azzurrini è fulminea. Basta infatti una battuta interna di Gren per firmare il 4-2, preludio del 5-2 con le valida di Segreto e Adorni.