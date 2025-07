Baseball: Bologna e Parma ok nelle prime dell’ultimo turno

Si chiude la prima parte dell’ultima giornata del girone A di Serie A, utile per dare una forma definitiva a quelli che saranno i playoff scudetto. Da una parte c’è Bologna-BBC Grosseto, dall’altra Parma-Nettuno 1945. Andiamo a vedere i lati opposti della serata.

Partiamo dal successo netto dell’Unipol Fortitudo, un 7-1 nei confronti di Grosseto che fin da subito ha la firma dei singoli da due punti di Martina e Borghi, che in un solo inning fanno 4-0. Nel secondo accorcia Giovanni Garbella con il solo homer, che gli viene però restituito all’istante da Martina prima di un altro paio di singoli suo e di Laise. Dalla quarta ripresa il risultato non cambia più.

Spettacolare al massimo, invece, la rimonta con cui Parma riesce a sconfiggere Nettuno. Nelle prime due riprese il club laziale sale sul 4-0, con tanti problemi difensivi che affliggono il Parmaclima in queste fasi. Pian piano, però, i ducali riescono a rimettere in piedi la situazione: Gonzalez col sacrificio, Ascanio con il doppio, Geraldo con una battuta in scelta difesa, ed è 3-4.

Nella parte bassa del quinto inning Mercuri e Mazzanti, con singolo e doppio, fanno di nuovo scappare i laziali, ma nella sesta e settima ripresa, tra errori difensivi di Nettuno e ottima qualità dell’attacco di Parma, arriva il sorpasso e ha la forma del doppio di Angioi. Siamo al settimo inning, ma l’8-7 non cambierà più.