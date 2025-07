Balzo in classifica di Luciano Darderi ad Umag: Arnaldi adesso è nel mirino

Luciano Darderi si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Umago 2025: in virtù del successo ottenuto ieri, l’azzurro ha già migliorato il risultato dello scorso anno, quando uscì agli ottavi in Croazia, ed ha quindi iniziato a guadagnare punti e posizioni nel ranking ATP, scavalcando virtualmente quattro avversari diretti.

L’azzurro si issa così al 42° posto della classifica, essendo salito a quota 1214, rispetto ai 1189 della classifica ufficiale rilasciata lunedì scorso, nella quale occupava la 46ma posizione. Darderi, che in carriera vanta il 32° posto come best ranking, continuerà a guadagnare punti, ma non posizioni, in caso di un’ulteriore vittoria.

Spingendosi fino alle semifinali, infatti, si porterebbe a quota 1264, che al momento varrebbe sempre il 42° posto virtuale, mentre in caso di approdo in finale salirebbe a 1329, in 36ma piazza, infine in caso di vittoria del torneo si isserebbe a 1414, in 35ma posizione virtuale.

Darderi vede però allontanarsi davanti a sé Matteo Arnaldi, attualmente 40° a quota 1265: la distanza tra i due ora è di 51 punti, rispetto ai 26 di lunedì scorso, ed una vittoria odierna non basterebbe all’italo-argentino per scavalcare il sanremese. Arnaldi, infatti, sta giocando un torneo che mette in palio più punti ed oltretutto non ne scarterà lunedì prossimo.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI

Ranking lunedì 21 luglio: 1189 punti, 46° posto.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 1214 punti, 42° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1264 punti, 42° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1329 punti, 36° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1414 punti, 35° posto virtuale.