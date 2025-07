Autostrada per Alcaraz a Wimbledon? Come cambia il tabellone con l’uscita di Zverev

L’eliminazione di Alexander Zverev al primo turno di Wimbledon, sconfitto al quinto set dallo strepitoso francese Arthur Rinderknech, ha rivoluzionato la parte bassa del tabellone e condizionerà le prossime due settimane del terzo Slam della stagione. Il numero 3 del mondo ha salutato prematuramente l’erba londinese e la notizia può sicuramente rallegrare lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica sui sacri prati che vede uscire di scena un rivale molto quotato.

Il fuoriclasse spagnolo, che ieri è stato trascinato al quinto set da uno strepitoso Fabio Fognini riuscendo però a salvarsi, non rischia più di dover affrontare Zverev in semifinale e così le prospettive cambiano per il numero 2 del ranking ATP. Quali sono gli scenari per Carlos Alcaraz? Al secondo turno non dovrebbe avere particolari problemi contro il britannico Oliver Tarvet, poi al terzo dovrà prestare un minimo di attenzione da chi uscirà vittorioso dal confronto tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il tedesco Jan-Lennard Struff.

Anche l’ottavo di finale non sembra nulla di così insidioso per il fresco vincitore del Roland Garros, visto che dall’altra parte ci sarà chi riuscirà a spuntarla nello spicchio che prevede Rublev-Harris e Mannarino-Royer. Forse solo il russo, numero 14 del seeding, avrebbe qualche minima speranza di insidiarlo, ma dopo la paura presa contro Fognini non sarà facile scalfire il campione in carica. In ottica quarti di finale era già stata accolta l’eliminazione dal danese Holger Rune (numero 8) al primo turno per mano del cileno Nicolas Jarry, gli unici che potrebbero creare qualche grattacapo sono lo statunitense Frances Tiafoe (12), il ceco Jiri Lehecka (23) e il brasiliano Joao Fonseca.

Chi ci sarebbe in semifinale per Carlos Alcaraz visto che Alexander Zverev è stato eliminato al primo turno? La testa di serie più alta è Taylor Fritz (numero 5), ormai ampiamente favorito in quella sezione dopo essersi salvato al quinto set contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard: all’orizzonte Diallo, van de Zandschulp/Davidovich Fokina, Fery-Darderi/Thompson-Bonzi prima di un quarto di finale che potrebbe anche essere contro una non testa di serie (l’unica possibile è il russo Karen Khachanov, numero 17).