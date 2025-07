ATP Washington, Lorenzo Musetti in rotta di collisione con de Minaur e Medvedev. Cobolli nell’ottavo di Tiafoe

È stato sorteggiato nella tarda serata italiana il tabellone dell’ATP500 di Washington (21-27 luglio). Un torneo che vede al via ben quattro italiani, che daranno il via alla campagna negli Stati Uniti, sublimata poi dalla disputa dell’ultimo Slam dell’anno, gli US Open previsti dal 24 agosto al 7 settembre.

Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego saranno teste di serie in questo evento e quindi godranno del bye, iniziando il proprio cammino dal secondo turno. Il toscano si presenta a questo appuntamento con alcuni dubbi sulla sua condizione fisica. Musetti non ha potuto affrontare la stagione sull’erba come avrebbe voluto per tutta una serie di problemi fisici ed è sulla via del recupero.

Il cemento outdoor, però, è la superficie dove solitamente ha fatto maggior fatica e quindi l’appuntamento in questione sarà un bel banco di prova. Il carrarino giocherà contro il vincente della sfida tra un qualificato il britannico Cameron Norrie. Il nostro portacolori (n.2 del seeding), inserito nella parte bassa, potrebbe affrontare negli ottavi Brandon Nakashima e nei quarti Alex de Minaur, prima di un’ipotetica semifinale contro Daniil Medvedev.

Cobolli e Sonego sono invece nella parte alta. Il tennista romano, impegnato in questo week end in Hopman Cup a Bari, dovrà difendere i punti della finale dell’anno scorso, ma non avrà così tanto tempo per prepararsi. L’azzurro giocherà nel secondo round contro uno tra il giapponese Yoshihito Nishioka e l’americano Jenson Brooksby. Se Flavio dovesse proseguire nell’avventura, potrebbe incrociare lo statunitense Frances Tiafoe negli ottavi e nei quarti eventualmente Ben Shelton, replicando la sfida in semifinale dell’anno scorso, quando fu Flavio a prevalere.

Sonego, invece, potrebbe giocare contro Matteo Arnaldi, quarto italiano ai nastri di partenza, che giocherà nel primo round contro il tedesco Daniel Altmaier. Il n.1 del seeding è il californiano Taylor Fritz, presente nello stesso ottavo di Arnaldi e di Sonego.

TABELLONE ATP500 WASHINGTON

PARTE ALTA

(1) Taylor Fritz USA vs Bye

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Aleksandar Vukic AUS

Matteo Arnaldi ITA vs Daniel Altmaier GER

Bye vs (16) Lorenzo Sonego ITA

(12) Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Bye

Jaume Munar ESP vs Marcos Giron USA

Learner Tien USA vs (WC) Emilio Nava USA

Bye vs (5) Andrey Rublev RUS

(4) Ben Shelton USA vs Bye

(WC) Mackenzie McDonald USA vs Qualifier

Benjamin Bonzi FRA vs Fabian Marozsan HUN

Bye vs (15) Gabriel Diallo CAN

(9) Flavio Cobolli ITA vs Bye

Yoshihito Nishioka JPN vs (PR) Jenson Brooksby USA

Quentin Halys FRA vs Aleksandar Kovacevic USA

Bye vs (6) Frances Tiafoe USA

PARTE BASSA

(8) Daniil Medvedev RUS vs Bye

Reilly Opelka USA vs Qualifier

Gael Monfils FRA vs Qualifier

Bye vs (10) Alexei Popyrin AUS

(13) Alex Michelsen USA vs Bye

(WC) Daniel Evans GBR vs Zizou Bergs BEL

Qualifier vs Alexandre Muller FRA

Bye vs (WC) (3) Holger Rune DEN

(7) Alex de Minaur AUS vs Bye

David Goffin BEL vs Yunchaokete Bu CHN

Qualifier vs Miomir Kecmanovic SRB

Bye vs (11) Jiri Lehecka CZE

(14) Brandon Nakashima USA vs Bye

(WC) Ethan Quinn USA vs Christopher O’Connell AUS

Cameron Norrie GBR vs Qualifier

Bye vs (2) Lorenzo Musetti ITA