ATP Washington, Ben Shelton e Gabriel Diallo ai quarti di finale. Rune si ritira prima di giocare

Andata in archivio la giornata valida per il secondo turno dell’ATP500 di Washington. Sul cemento americano è arrivata la sconfitta di Lorenzo Musetti (n.2 del seeding), battuto da Cameron Norrie col punteggio di 3-6 6-2 6-3. Un ko pesante per il toscano, che tante chance ha avuto nel corso della partita. Prosegue nel cammino il britannico (n.41 ATP) e nei quarti di finale l’avversario sarà l’americano Brandon Nakashima (n.32 del mondo), vittorioso nel derby contro Ethan Quinn (n.86 del ranking) con lo score di 6-3 6-4.

Pronostici rispettati e vittorie per Ben Shelton e Gabriel Diallo che si incroceranno nei quarti. Shelton (n.8 del ranking) si è imposto nel derby statunitense contro Mackenzie McDonald (n.95 del mondo) per 6-3 6-4, mentre il canadese (n.35 del ranking) ha prevalso nel confronto col magiaro Fabian Marozsan (n.54 ATP) per 6-3 6-4.

Da segnalare il ritiro prima di scendere in campo del danese Holger Rune, tra i più attesi di questo torneo, viste anche le novità legate al suo staff. Il danese ha giustificato il suo forfait dell’ultimo minuto con un problema alla schiena accusato nell’ultimo allenamento. Per questo, è subentrato in tabellone il francese Corentin Moutet (n.59 del ranking), che ha sfruttato la chance e si imposto contro il connazionale Alexandre Muller (n.39 del mondo) col punteggio di 6-0 6-1. Nei quarti di finale Moutet giocherà contro il britannico Daniel Evans (n.144 ATP), che ha sorpreso lo statunitense Alex Michelsen (n.34 del ranking) e si è imposto con un duplice 6-4.

Ad aprire il programma è stata la sfida tra il belga David Goffin (n.60 del mondo) e il cinese Bu Yunchaokete (n.75 ATP), con la vittoria dell’asiatico per 6-4 7-5 che giocherà negli ottavi di finale contro l’australiano Alex de Minaur (n.7 del seeding). Al successo cinese firmato da Wu Yibing (qualificato) contro il francese Gael Monfils (n.48 del ranking) col punteggio di 6-3 6-1. Wu affronterà negli ottavi l’altro australiano Alexei Popyrin (n.10 del seeding).

Vittoria a sorpresa dello statunitense Zachary Svajda (n.153 del mondo) contro il serbo Miomir Kecmanovic (n.49 del mondo). Il padrone di casa ha prevalso con lo score di 1-6 6-2 6-2 e negli ottavi sarà il prossimo avversario del ceco Jiri Lehecka (testa di serie n.11). Altra vittoria americana quella firmata da Aleksandar Kovacevic (n.66 del mondo) contro il transalpino Quentin Halys (n.71 ATP) sullo score di 6-2 3-6 6-3. Derby all’orizzonte negli ottavi di finale contro Frances Tiafoe (n.6 del seeding). In conclusione, affermazione dello spagnolo Jaume Munar (n.50 del mondo) contro l’americano Marcos Giron (n.57 ATP) per 7-5 6-3 e ci sarà un derby spagnolo con Alejandro Davidovich Fokina (n.12 del seeding).