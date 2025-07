ATP Washington 2025, Flavio Cobolli cede a Frances Tiafoe negli ottavi di finale

Si ferma negli ottavi di finale il percorso di Flavio Cobolli nel tabellone principale di singolare maschile dell’ATP 500 di Washington 2025: l’azzurro, numero 9 del seeding, cede alla testa di serie numero 6, lo statunitense Frances Tiafoe, il quale si impone con lo score di 6-1 6-4 in un’ora e tredici minuti di gioco ed ai quarti darà vita ad un derby contro il connazionale Ben Shelton.

Nel primo set l’azzurro manca un break point in apertura, poi cede il servizio a trenta e lo statunitense scappa subito sul 2-0. Cobolli replica con l’immediato controbreak, ma poi manca l’aggancio, cedendo la battuta ai vantaggi, con Tiafoe che va sul 3-1 e poi allunga ulteriormente sul 4-1. Nuovo passaggio a vuoto dell’azzurro, che subisce il break a zero nel sesto game, poi Tiafoe va sotto 0-30 nel settimo ma vince gli ultimi quattro punti e chiude i conti sul 6-1 dopo 31 minuti.

La seconda frazione inizia in salita per l’azzurro, che in apertura va sotto 15-40 ed alla seconda occasione cede il servizio. Cobolli ha l’opportunità di riportarsi in parità nel quarto gioco, ma non sfrutta due break point non consecutivi e Tiafoe si porta sul 3-1. Il tennista italiano serve per restare in partita nel nono game, annulla due match point dal 15-40 ed accorcia fino al 4-5, ma lo statunitense non si disunisce, tiene il servizio a quindici e porta a casa il successo sul 6-4 in 42 minuti.

Le statistiche confermano la prevalenza vista in campo dello statunitense, il quale vince 64 punti contro i 49 dell’azzurro, mettendo a segno più vincenti, 20-11, ma concedendo anche più gratuiti, 28-19. Tiafoe sfrutta 4 delle 8 palle break avute a disposizione e ne cancella 4 delle 5 concesse a Cobolli. Il nordamericano, inoltre, mette a segno più ace dell’italiano, 8-4, e contiene, rispetto all’avversario il numero dei doppi falli, 4-6.