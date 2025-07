ATP Washington 2025, De Minaur vince la maratona con Davidovich Fokina. Decimo titolo per l’australiano

Nella finale del torneo ATP di Washington l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 7, vince 5-7 6-1 7-6(3), in tre ore e cinque minuti, la maratona con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, dodicesimo favorito del seeding. L’australiano si aggiudica così il decimo titolo nel circuito maggiore.

Il primo a rompere l’equilibrio è lo spagnolo che, ai vantaggi, opera il break del 2-1, la replica dell’avversario è immediata per il 2-2. Il confronto continua sui binari dell’assoluto equilibrio e il parziale si risolve in volata. Nell’undicesimo gioco il giocatore iberica strappa il servizio al rivale concretizzando la seconda opportunità a propria disposizione e chiude i conti quando concretizza il set point con cui prevale 7-5 nella partita di apertura.

De Minaur non si scompone e reagisce in maniera veemente iniziando il secondo parziale a spron battuto. Il tennista oceanico firma il break del 2-0, scappa sul 4-1 e continua il suo autentico monologo strappando nuovamente il servizio a Davidovich Fokina per il 5-1, prologo della chiusura che arriva nel gioco successivo con il turno di servizio difeso a 15 per il 6-1 che rimanda il verdetto al set decisivo.

Lo spagnolo parte meglio nel terzo set, sigla a 0 il 2-1, ottiene a 15 il break del 3-1 e allunga fino al 5-3. Nelle fasi decisive la partita diventa una lotta punto a punto, De Minaur strappa il servizio all’avversario per il 5-4 e, dopo aver annullato tre match point, riesce ad impattare sul 5-5. Nel tie-break l’australiano rompe definitivamente l’equilibrio sul 2-2 e orienta il match a proprio favore con un parziale di cinque punti a uno.

De Minaur serve nove ace, commette sei doppi falli e mette dentro il 58% di prime palle. Il giocatore australiano ottiene il 68% di punti sulla prima palla di servizio e il 55% sulla seconda. Il numero dei vincenti premia Davidovich Fokina per 28 a 23, il suo rivale è però bravo a limitare il numero degli errori gratuiti, 45 contro il 57 del rivale.