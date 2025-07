ATP Washington 2025, Bolelli/Vavassori regolano Nys/Roger-Vasselin e conquistano il titolo di doppio!

Il torneo di doppio dell’ATP 500 di Washington va alla coppia numero 1 del seeding: gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori regolano nell’ultimo atto il duo accreditato della terza testa di serie, composta dal monegasco Hugo Nys e dal transalpino Édouard Roger-Vasselin, battuti con lo score di 6-3 6-4 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco, al netto di una sospensione di circa due ore per motivi di sicurezza a causa di possibili fulmini nelle vicinanze dell’impianto di gioco, prolungata poi dall’arrivo della pioggia.

Nel primo set i servizi dominano la scena per cinque game, poi il sesto gioco diventa quello decisivo per l’esito della frazione: Bolelli e Vavassori si portano sul 15-40 in risposta ed al punto decisivo riescono a strappare la battuta agli avversari. Dal 4-2 gli azzurri tengono senza patemi i due successivi turni in battuta e vanno a conquistare il parziale con lo score di 6-3 dopo 36 minuti.

Nella seconda partita la coppia italiana sfrutta l’abbrivio positivo ed apre con un break a trenta, con lo strappo confermato pochi minuti dopo per il 2-0. Nel momento in cui gli azzurri sembrano involarsi verso il titolo arriva lo stop a causa di possibili fulmini nei dintorni del campo di gioco. Arriva anche la pioggia, poi, dopo circa due ore di stop, le coppie tornano in campo. Alla ripresa del gioco i servizi tornano ad essere dominanti da entrambi le parti, Bolelli e Vavassori difendono senza troppi patemi il break di margine e vanno a conquistare il titolo con il punteggio di 6-4 dopo 42 minuti complessivi di gioco.

Le statistiche sottolineano la supremazia degli azzurri, che vincono 58 punti contro i 44 degli avversari, facendo la differenza con la seconda di servizio, con cui hanno una resa del 54% contro il 25% della coppia francofona, la quale commette anche cinque doppi falli.