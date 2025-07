ATP Umago 2025, Zeppieri non riesce a superare l’ostacolo Tseng

Si ferma subito il cammino di Giulio Zeppieri nel torneo ATP di Umago. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo croato Chun Hsin Tseng, numero 101 del mondo, elimina 7-5 6-4, in un’ora e quaranta minuti, il tennista italiano. Il giocatore di Taiwan approda al secondo turno e si guadagna la sfida contro Luciano Darderi.

Il primo parziale inizia all’insegna del rispetto dei turni di battuta, i due giocatori difendono il servizio senza eccessivi patemi. Il primo a rompere l’equilibrio iniziale è il giocatore italiano che, al termine di un ottavo game infinito, ottiene il break del 5-3. Nel momento in cui la partita sembrerebbe aver trovato una direzione l’italiano cede immediatamente il servizio, commette errori in serie e perde il primo set allo sprint con il punteggio di 7-5 in cinquantasette minuti.

Sulle ali dell’entusiasmo il giocatore di Taiwan inizia decisamente meglio del rivale il secondo parziale, ottiene il break a 15 nel terzo gioco e toglie nuovamente il servizio al giocatore italiano per siglare il provvisorio 5-2. Zeppieri tenta la reazione d’orgoglio, firma il break a 15 nell’ottavo gioco e tiene a zero il turno di battuta del 5-4. Nel momento della verità però Tseng non trema, si porta sul 40-0 e chiude i conti al secondo match point.

Zeppieri serve due ace, incappa in cinque doppi falli e mette a referto il 64% di prime. Il giocatore italiano vince un punto in più rispetto all’avversario sulla prima di servizio e ottiene solo il 40% di punti sulla seconda. L’azzurro mette a segno 18 colpi vincenti, dato pesantemente bilanciato in negativo dai 36 errori gratuiti.