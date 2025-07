ATP Umago 2025, Darderi continua a vincere ed è ai quarti

Continua l’ottimo momento di Luciano Darderi. L’azzurro, fresco vincitore del torneo di Bastad (suo secondo titolo stagionale), si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Umago. Darderi, che ha usufruito di un bye al primo turno, ha superato in due set con il punteggio di 7-5 6-0 il taiwanese Chun-Hsin Tseng dopo un’ora e ventinove minuti di gioco. Adesso nei quarti Darderi affronterà il padrone di casa Dino Prizmic.

Darderi ha chiuso con 23 vincenti, mentre sono stati 18 quelli di Tseng. L’azzurro ha vinto poi il 72% dei punti quando ha servito la prima contro il 61% dell’asiatico. Buono anche il rendimento con la seconda, dove ha conquistato il 65% dei punti (44% per Tseng).

Nel primo set si segue l’andamento dei turni di servizio. Darderi si trova ad affrontare una palla break nel sesto game, ma riesce ad annullarla. Il momento decisivo arriva in un tiratissimo undicesimo gioco, con Darderi che si procura una palla break e la sfrutta per portarsi avanti sul 6-5. L’azzurro non concede nulla nel successivo turno di battuta e chiude il primo set con il punteggio di 7-5.

Il secondo set è un monologo di Darderi. Il break per l’azzurro arriva immediatamente al primo game, con Tseng che annulla le prime due palle break, ma cede alla terza. Darderi continua a dominare e strappa a zero il servizio nel terzo gioco all’avversario, scappando poi sul 4-0.