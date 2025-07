ATP Toronto 2025, Lorenzo Musetti esordisce con una solida vittoria

Esordio vincente per Lorenzo Musetti, testa di serie numero 3, nell’ATP Masters 1000 di Toronto: l’azzurro, dopo il bye avuto al primo turno, nel secondo affronta e batte il qualificato australiano James Duckworth, sconfitto con lo score di 7-5 6-1 in un’ora e 23 minuti di gioco. Per l’azzurro al terzo turno ci sarà il numero 26 del seeding, lo statunitense Alex Michelsen.

Nel primo set Musetti non sfrutta cinque palle break in un lunghissimo quarto game, durato 16 punti, al termine del quale l’australiano tiene il servizio e trova il 2-2. Duckworth deve salvarsi anche nell’ottavo game, nel quale risale dal 30-40. L’equilibrio dura fino al 5-5, poi nelle fasi calde del parziale si decide l’incontro: dopo tante occasioni sciupate è Musetti ad andare in difficoltà trovandosi 15-40 nell’undicesimo gioco, ma l’azzurro infila quattro punti e si salva. Scampato il pericolo, Musetti domina: nel dodicesimo game è il toscano ad procurarsi due set point sul 15-40, e questa volta il primo è quello buono per il 7-5 con cui incamera la frazione dopo 53 minuti.

L’esito della prima partita indirizza l’incontro: nel secondo parziale, infatti, Musetti domina. L’azzurro si procura una palla break sul 30-40 nel secondo game e, diventato ormai cinico, la sfrutta per il 2-0, subito consolidato con il 3-0 non pesante. L’australiano non incide in risposta ed il canovaccio visto nel secondo gioco si ripete nel sesto, con il toscano che si porta sul 30-40 e sfrutta subito l’occasione per volare sul 5-1. Musetti, a seguire, tiene la battuta a zero e chiude i conti sul 6-1 in mezz’ora.

Le statistiche sottolineano la supremazia dell’azzurro, che vince 67 punti contro i 49 dell’avversario, mettendo a segno un paio di vincenti in meno, 17-19, ma contenendo di gran lunga, rispetto all’oceanico, il numero dei gratuiti, 12-31. A fare la differenza è la prima di servizio, con la quale Musetti ottiene il 90% dei punti, mentre l’australiano si attesta al 63%.