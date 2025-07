ATP Toronto 2025, la entry-list. Lorenzo Musetti tds n.3 grazie agli svariati forfait. Sinner assente

Sono già sette i forfait, rispetto alle iscrizioni inizialmente annunciate, al torneo ATP Masters 1000 del Canada, che per l’alternanza delle sedi quest’anno vede disputarsi il torneo maschile a Toronto: l’Italia non potrà contare su Jannik Sinner.

Al pari dell’azzurro, si sono cancellati dall’appuntamento nordamericano lo spagnolo Carlos Alcaraz, il britannico Jack Draper, il serbo Novak Djokovic, lo statunitense Sebastian Korda, l’australiano Jordan Thompson ed il polacco Hubert Hurkacz.

L’Italia, al momento, ed in attesa delle qualificazioni, potrà contare su sette azzurri al via del tabellone a 96, che avrà 32 teste di serie esentate dal primo turno: si tratta di Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Mattia Bellucci.

ENTRY LIST ATP MASTERS 1000 TORONTO

3 Zverev, Alexander (GER)

5 Fritz, Taylor (USA)

7 Musetti, Lorenzo (ITA)

8 Rune, Holger (DEN)

9 Medvedev, Daniil (RUS)

10 Shelton, Ben (USA)

11 de Minaur, Alex (AUS)

12 Tiafoe, Frances (USA)

13 Paul, Tommy (USA)

14 Rublev, Andrey (RUS)

15 Ruud, Casper (NOR)

16 Fils, Arthur (FRA)

17 Mensik, Jakub (CZE)

18 Humbert, Ugo (FRA)

19 Cerundolo, Francisco (ARG)

20 Khachanov, Karen (RUS)

21 Dimitrov, Grigor (BUL)

22 Popyrin, Alexei (AUS)

23 Machac, Tomas (CZE)

24 Cobolli, Flavio (ITA)

25 Lehecka, Jiri (CZE)

26 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

27 Davidovich Fokina, Alejandro (ESP)

28 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

29 Griekspoor, Tallon (NED)

30 Shapovalov, Denis (CAN)

31 Bublik, Alexander (KAZ)

32 Michelsen, Alex (USA)

34 Nakashima, Brandon (USA)

35 Berrettini, Matteo (ITA)

36 Mpetshi Perricard, Giovanni (FRA)

37 Borges, Nuno (POR)

38 Baez, Sebastian (ARG)

40 Diallo, Gabriel (CAN)

41 Muller, Alexandre (FRA)

42 Bautista Agut, Roberto (ESP)

43 Arnaldi, Matteo (ITA)

45 Giron, Marcos (USA)

46 Halys, Quentin (FRA)

47 Sonego, Lorenzo (ITA)

48 Monfils, Gael (FRA)

49 Kecmanovic, Miomir (SRB)

50 Bergs, Zizou (BEL)

51 Fearnley, Jacob (GBR)

52 Martinez, Pedro (ESP)

52 Brooksby, Jenson (USA) PR

53 Etcheverry, Tomas Martin (ARG)

54 Fonseca, Joao (BRA)

55 Munar, Jaume (ESP)

56 Ugo Carabelli, Camilo (ARG)

57 Altmaier, Daniel (GER)

58 Marozsan, Fabian (HUN)

59 Darderi, Luciano (ITA)

60 Djere, Laslo (SRB)

61 Norrie, Cameron (GBR)

62 Tien, Learner (USA)

63 Goffin, David (BEL)

64 Bonzi, Benjamin (FRA)

65 Comesana, Francisco (ARG)

66 Nishikori, Kei (JPN)

67 Dzumhur, Damir (BIH)

68 Medjedovic, Hamad (SRB)

69 Moutet, Corentin (FRA)

70 Opelka, Reilly (USA)

71 Bu, Yunchaokete (CHN)

72 Rinderknech, Arthur (FRA)

73 Bellucci, Mattia (ITA)

74 Carballes Baena, Roberto (ESP)

74 Ofner, Sebastian (AUT) PR

75 Safiullin, Roman (RUS)

76 Kovacevic, Aleksandar (USA)

77 O’Connell, Christopher (AUS)

78 Kopriva, Vit (CZE)

79 Dellien, Hugo (BOL)