ATP Toronto 2025, annunciata l’entry-list: Jannik Sinner guida il gruppo italiano, nuova sfida contro Alcaraz?

Sono e saranno giorni in cui Wimbledon si prenderà la scena del tennis mondiale, ma quest’oggi è stata annunciata l’entry-list del Masters1000 di Toronto, in programma dal 26 luglio al 7 agosto. Un evento di prestigio che permetterà ai tennisti di prepararsi anche in funzione dell’ultimo Slam dell’anno, gli US Open.

Un evento speciale per Jannik Sinner, che proprio sul cemento canadese vinse nel 2023 il suo primo 1000 in carriera, dando il via a qualcosa che sarebbe definitivamente esploso negli ultimi mesi di quell’annata. Sarà interessante capire se anche in questa sede il dualismo con Carlos Alcaraz si replicherà, in considerazione dei problemi dell’anno scorso di Carlitos nella fase post Wimbledon/Olimpiadi di Parigi.

Un entry-list in cui ci sono nomi pesante come Novak Djokovic, Alexander Zverev, Daniil Medvedev e il vincitore dell’anno scorso (a sorpresa), Alexei Popyrin, quando però per la solita alternanza col torneo femminile si giocava a Montreal. Truppa tricolore numerosa con Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Mattia Bellucci presenti nel main draw.

Saranno poi da valutare le condizioni dei singoli giocatori, che potrebbero anche decidere di rinunciare a questo evento, sulla base della vicinanza con il Major.

ENTRY-LIST MASTERS1000 TORONTO 2025