ATP Los Cabos 2025: rimonte per Rublev e Walton, semifinali con Kovacevic e Shapovalov

La solita, inoltrata notte messicana porta alla chiusura i quarti di finale dell’ATP 250 di Los Cabos, ormai avviato verso semifinali in cui sono presenti solo giocatori compresi tra le teste di serie. Anche se, come vedremo, con qualche brivido di troppo per alcuni.

Il riferimento è soprattutto ad Andrey Rublev: il russo rischia parecchio con l’americano, ex buon prospetto junior, Emilio Nava, finendo sotto 5-7 2-4 15-30 prima di ribaltare completamente la situazione e chiudere 6-3 al terzo guadagnandosi la quarta semifinale nella stagione.

Sarà la seconda (e la prima l’ha portato in finale), invece, per Aleksandar Kovacevic: l’americano non ha nessun problema contro l’argentino Juan Pablo Ficovich, che di fatto cede di schianto dopo il primo set e dopo un torneo vissuto a metà tra tabellone favorevole e colpo su Halys.

Nella parte bassa è protagonista Denis Shapovalov: il canadese dall’1-3 nel primo set concede appena tre giochi all’australiano Tristan Schoolkate e giocherà la sua terza semifinale stagionale, curiosamente la seconda sui due appuntamenti messicani (si era però fermato lì ad Acapulco).

Per la prima volta quest’anno, invece, vediamo Adam Walton tra i migliori quattro di un torneo. La rimonta nel derby aussie con James Duckworth è di quelle importanti, da set e break di svantaggio e poi ancora da 0-3 e 30-40 nel terzo, prima di dare il via soprattutto nel secondo caso a un rientro notevole.

ATP LOS CABOS 2025: RISULTATI QUARTI DI FINALE

Rublev [1]-Nava (USA) 5-7 6-4 6-3

Kovacevic (USA) [7]-Ficovich (ARG) 6-3 6-1

Shapovalov (CAN) [3]-Schoolkate (AUS) 6-3 6-2

Walton (AUS) [8]-Duckworth (AUS) 3-6 6-3 6-4