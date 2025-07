ATP Los Cabos 2025, buona la prima per Kovacevic. Hernandez fa festa in casa e si guadagna Rublev

Si sono svolti i primi match del torneo ATP 250 di Los Cabos (Messico), che apre la stagione estiva dei tornei sul cemento. Buona la prima per l’americano Aleksandar Kovacevic, testa di serie numero sette, che ha superato in tre set il libanese Hady Habib con il punteggio di 6-1 3-6 6-3 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco. Lo statunitense affronterà il vincente del match tra l’australiano McCabe e il messicano Alvarez Valdes.

Un’ottima giornata per il tennis americano, visto che è arrivata la vittoria da sfavorito per Emilio Nava. Il numero 123 della classifica mondiale ha superato l’australiano Aleksandar Vukic in due set per 7-6 6-3 e adesso attende al secondo turno uno tra il cinese Bu, numero sei del seeding, e il messicano Magadan.

Sarà Juan Pablo Fikovich l’avversario del francese Quentin Halys, testa di serie numero quattro, al secondo turno. L’argentino ha superato agevolmente il russo Alibec Kachmazov in due set con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e tredici minuti di gioco.

In chiusura di giornata la grande festa del pubblico di casa con la clamorosa vittoria in rimonta di Alex Hernandez. Il numero 493 della classifica mondiale ha battuto in rimonta il giapponese Taro Daniel per 3-6 7-5 6-4 dopo una battaglia di due ore e mezza di gioco. Hernandez si guadagna così la super sfida con il russo Andrey Rublev, testa di serie numero uno.

RISULTATI ATP LOS CABOS 2025

Kovacevic (Usa) b. Habib (Lbn) 6-1 3-6 6-3

Nava (Usa) b. Vukic (Aus) 7-6 6-3

Ficovich (Arg) b. Kachmazov (Rus) 6-3 6-2

Hernandez (Mex) b. Daniel (Jpn) 3-6 7-5 6-4