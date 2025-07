ATP Kitzbühel 2025: Bublik avanti, Hanfmann sorprende Baez

In archivio tutti gli ottavi di finale a Kitzbühel, nell’ATP 250 austriaco estivo che oggi regala parecchie emozioni ben al di là del puro fatto dei risultati. Ma andiamo a riepilogare quanto accaduto in questa lunga giornata tra i monti vicino Innsbruck.

Innanzitutto, da rimarcare come ci sarà un derby kazako (anche se poi kazako non è, dato che i due protagonisti sono russi di origine) nei quarti di finale: da una parte Alexander Bublik, e questo ce lo si attendeva, dall’altra Alexander Shevchenko, e questo era un pochino meno atteso anche se non è superbo il periodo attuale dell’ungherese Marton Fucsovics.

Semmai, prova decisamente a ritornare in auge Thiago Seyboth Wild: per il brasiliano vittoria sull’ormai sempre più veterano spagnolo Roberto Bautista Agut (pur rischiando nel secondo set) e sfida all’olandese Botic van de Zandschulp, che spegne le speranze dell’ultimo austriaco in gara, Filip Misolic.

Più che altro la parte bassa regala emozioni, anche se non sono quelle di Arthur Cazaux, sebbene continui il gran momento del francese che supera anche l’argentino Francisco Comesaña e troverà Jan-Lennard Struff. Meritevole la prestazione del tedesco, partito dalle qualificazioni e quasi ritrovato come d’incanto: a far le spese del suo giorno sì lo spagnolo Pedro Martinez.

Infine, c’è la rimonta vincente del francese Arthur Rinderknech sullo slovacco Norbert Gombos, che occasionalmente torna a farsi vedere a questi livelli, ma soprattutto un altro tedesco, Yannick Hanfmann, a provocare l’eliminazione di Sebastian Baez. L’argentino va pure vicino a rimontare annullando tre match point, ma spreca il suo sforzo cedendo la battuta nell’ultimo game.

ATP KITZBÜHEL 2025: RISULTATI DI OGGI

Bublik (KAZ) [1]-Tirante (ARG) 6-3 6-4

Shevchenko (KAZ)-Fucsovics (HUN) [8] 7-5 6-4

Seyboth Wild (BRA)-Bautista Agut (ESP) [4] 7-5 7-5

van de Zandschulp (NED)-Misolic (AUT) 6-3 7-6(4)

Cazaux (FRA) [SE]-Comesaña (ARG) [7] 6-4 7-6(7)

Struff (GER) [Q]-Martinez (ESP) [3] 6-2 6-2

Rinderknech (FRA) [6]-Gombos (SVK) [Q] 6-7(3) 6-4 6-4

Hanfmann (GER) [Q]-Baez (ARG) [2] 5-7 6-3 7-5