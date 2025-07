ATP Kitzbühel 2025, Alexander Bublik conquista il torneo austriaco! Cazaux sconfitto in due set

Il titolo del tabellone di singolare maschile dei Generali Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 disputato sulla terra battuta outdoor di Kitzbühel, in Austria, va al numero 1 del seeding, il kazako Alexander Bublik, che nell’ultimo atto si impone sul transalpino Arthur Cazaux con lo score di 6-4 6-3 in un’ora e 26 minuti di gioco.

Nel primo set il kazako deve annullare un break point nel primo game ed altri due, non consecutivi, nel terzo, mentre nell’ottavo game è il francese a trovarsi in difficoltà, ma riesce a cavarsi d’impaccio dopo aver cancellato tre palle break. Cazaux nel decimo game va a servire per restare nel set, ma Bublik si porta sullo 0-30, viene raggiunto sul 30-30, ma poi si procura un set point e lo sfrutta, vincendo la frazione sul 6-4 in 52 minuti.

Nella seconda partita il transalpino cerca il pronto riscatto e centra il break a trenta in apertura, confermando poi lo strappo ed andando sul 2-0. Da quel momento, però, Bublik sale in cattedra e, con un parziale di 20 punti a 5, inanella 5 game consecutivi, scappando sul 5-2 grazie ai break a trenta nel quarto game ed a quindici nel sesto. Il kazako tiene a trenta il servizio nell’ottavo gioco ed al primo championship point conquista il titolo sul 6-2 in 34′.

Le statistiche sottolineano il predominio visto in campo del kazako, il quale vince 67 punti contro i 55 dell’avversario, mettendo a segno più vincenti, 26-18, ma commettendo anche più errori gratuiti, 33-17. Bublik fa la differenza soprattutto con la prima di servizio, con la quale conquista l’84% dei punti contro il 69% del transalpino.