ATP Gstaad 2025: Ruud out, Bublik avanza. Buse rimette il Perù sulla mappa

Giornata particolare, ed è anche dire poco, all’ATP 250 di Gstaad. In buona sostanza, tra eliminazioni sorprendenti, partite lottate e storie che meritano di essere raccontate, di materiale in Svizzera ce n’è in abbondanza per poter parlare.

Innanzitutto, c’è l’eliminazione di Casper Ruud. Questo sorprende sia per il suo status sul rosso che per il nome di colui che lo elimina, Juan Manuel Cerundolo, il fratello di Francisco (ma, in realtà, il primo a vincere un titolo ATP: non è però mai riuscito a esplodere). Fatale all’ex numero 2 del mondo il terzo set.

Dall’altra parte della rete per Juan Manuel Cerundolo ci sarà Ignacio Buse. Il peruviano non solo impedisce che ci sia un derby argentino con Roman Andres Burruchaga, ma diventa anche appena il terzo del suo Paese a raggiungere una semifinale ATP in questo secolo dopo Luis Horna e Juan Pablo Varillas. E potrebbe non essere l’unico nome peruviano del prossimo futuro.

Finisce l’avventura dell’ultimo degli svizzeri rimasti in gara, Jérome Kym, sconfitto dal francese Arthur Cazaux dopo un’autentica lotta nella quale è anche in grado di recuperare un break di svantaggio nel terzo set, ma deve cedere in poco più di due ore e un quarto pur con il sostegno del pubblico di Gstaad.

Infine, continua il buon momento di Alexander Bublik in versione terra rossa: il kazako, dopo i quarti al Roland Garros, continua ad avanzare battendo senza problemi (unico nella giornata) l’argentino Francisco Comesaña: c’è per lui la possibilità di agguantare le prime 30 posizioni.

ATP 250 GSTAAD: RISULTATI QUARTI DI FINALE

J. M. Cerundolo (ARG)-Ruud (NOR) [1] 6-2 1-6 6-3

Buse (PER) [Q]-Burruchaga (ARG) 6-3 3-6 6-1

Cazaux (FRA)-Kym (SUI) [WC] 7-6(3) 3-6 7-5

Bublik (KAZ) [2]-Comesaña (ARG) [7] 6-4 6-3