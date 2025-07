ATP Gstaad 2025, risultati 17 luglio: Alexander Bublik ai quarti, David Goffin si fa rimontare

Si completano gli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile degli Swiss Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Gstaad, in Svizzera: epilogo amaro per l’Italia, in quanto esce di scena l’unico azzurro impegnato quest’oggi, Francesco Passaro.

Nella parte bassa del tabellone, infatti, il tennista italiano, partito dalle qualificazioni, cede al padrone di casa elvetico Jérôme Kym, il quale aveva ricevuto una wild card dagli organizzatori, con lo svizzero che si impone con il punteggio di 7-6 (3) 7-6 (3). A sfidarlo domani sarà il transalpino Arthur Cazaux, che elimina in tre set la testa di serie numero 4, l’argentino Tomás Martín Etcheverry, sconfitto con lo score di 6-3 4-6 6-4.

Avanza l’altro argentino Francisco Comesaña, numero 7 del seeding, che regola lo spagnolo Roberto Carballés Baena, battuto per 6-1 6-4. Ad affrontarlo nel prossimo turno, sarà la testa di serie numero 2, Alexander Bublik, che domina il derby kazako contro il connazionale Alexander Shevchenko, vinto con il punteggio di 6-2 6-3.

Nella parte alta del main draw, invece, la prosecuzione del match tra l’argentino Juan Manuel Cerúndolo ed il belga David Goffin, in tabellone con una wild card ed accreditato della testa di serie numero 6, sospeso ieri a causa della pioggia sul punteggio di 5-7 4-4, premia il sudamericano, che oggi domina e si impone con lo score di 5-7 6-4 6-1.

ATP 250 GSTAAD 2025 – RISULTATI 17 LUGLIO

Ottavi di finale

Juan Manuel Cerúndolo (Argentina) b. David Goffin (Belgio, WC, 6) 5-7 6-4 6-1 (riprendeva da 5-7 4-4)

Jérôme Kym (Svizzera, WC) b. Francesco Passaro (Italia, Q) 7-6 (3) 7-6 (3)

Arthur Cazaux (Francia) b. Tomás Martín Etcheverry (Argentina, 4) 6-3 4-6 6-4

Francisco Comesaña (Argentina, 7) b. Roberto Carballés Baena (Spagna) 6-1 6-4

Alexander Bublik (Kazakistan, 2) b. Alexander Shevchenko (Kazakistan) 6-2 6-3