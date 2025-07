ATP Gstaad 2025, Francesco Passaro cede a Jérôme Kym negli ottavi di finale

Si ferma negli ottavi di finale la corsa di Francesco Passaro nel main draw di singolare maschile degli Swiss Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Gstaad, in Svizzera: l’azzurro, partito dalle qualificazioni, cede al padrone di casa elvetico Jérôme Kym, in tabellone grazie ad una wild card concessagli dagli organizzatori, che si impone in due tiebreak con lo score di 7-6 (3) 7-6 (3) dopo due ore di gioco. Per lo svizzero ai quarti ci sarà l’incrocio con il transalpino Arthur Cazaux.

Nel primo set Passaro non sfrutta tre break point nel secondo game, poi entrambi i tennisti diventano dominanti al servizio, tanto che non si registrano altre occasioni di break, con l’epilogo più scontato e giusto che arriva al tiebreak. L’equilibrio non si spezza fino a quando l’azzurro conduce sul 3-2: a quel punto lo svizzero accelera ed infila cinque punti consecutivi, e, grazie ai due minibreak ottenuti sul punteggio di 4-3, si procura ben tre set point sul 6-3, sfruttando il primo, col servizio a disposizione, per il 7-3 dopo un’ora di gioco.

Nella seconda frazione Passaro si procura nuovamente tre break point in apertura, ma non li sfrutta, poi è lui stesso a doverne cancellare uno sul 30-40 nel sesto game, prima di salvarsi ai vantaggi. Anche il secondo parziale va al tiebreak, e di nuovo l’equilibrio non si spezza nella prima parte: si gira sul 3-3, poi, ancora una volta, lo svizzero cambia marcia, vince i quattro punti seguenti e porta a casa il successo ancora sul 7-3, sempre in un’ora.

Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto in campo, con l’elvetico che mette a segno più vincenti, 28-18, ma commette anche un maggior numero di gratuiti, 29-36, vincendo nel complesso 89 punti contro i 76 di Passaro. L’azzurro non sfrutta 6 palle break, suddivise in due game, ma cancella anche l’unica concessa all’avversario.