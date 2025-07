ATP Gstaad 2025: Francesco Passaro alza il volume e batte Rinderknech

Francesco Passaro supera il primo turno dell’ATP 250 di Gstaad. Dopo aver passato le qualificazioni, arriva il successo sul francese Arthur Rinderknech per 6-1 7-5, ed anche il secondo turno profuma di occasione. Questo perché in alternativa possono esserci lo svizzero classe 2003 Jerome Kym o l’esperto qualificato, anch’egli transalpino, Calvin Hemery.

Il primo set, per buonissima misura, lo va a dominare Passaro, che trova subito il break a 30 e sale sul 3-0 vincendo 12 dei primi 15 punti. Non è che Rinderknech sia arrendevole, anzi: lotta, i game non vanno mai ai vantaggi, ma sempre a 30 si chiudono. Il fatto è che il perugino riesce ad avere sempre la situazione in mano, rimontando sul 4-1 da 30-0 per andare sul 5-1 e poi, nel game successivo, da 15-30 per chiudere sul 6-1.

Secondo set con meno crismi di lotta, dato che i due quasi sempre tengono i reciproci turni di battuta. Fa eccezione, per certa misura, l’accoppiata da 2-2 a 3-3: in un caso Rinderknech tiene da 15-30, nell’altro Passaro annulla due palle break consecutive. Proprio quando il tie-break sembra esito inevitabile, arriva il servizio strappato da parte dell’umbro, che poi va a chiudere con il terzo turno di battuta consecutivo tenuto a zero.

Passaro fa saltare la testa di serie numero 8 con un’impressionante tenuta sulla prima di servizio: 22 punti vinti su 26, e dire che ha servito appena il 53% di prime in campo contro il 73% di Rinderknech (molto bravo sulla seconda: 12/14 contro 8/23 dell’italiano). Una partita un po’ particolare, ma che comunque lascia soddisfazioni all’azzurro che può sfruttare un tabellone potenzialmente invitante.