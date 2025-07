ATP Bastad 2025, Pellegrino vince all’esordio. Ymers sfiderà Darderi, sorpresa Budkov Kjaer

La pioggia non ha permesso la conclusione di tutti i match in programma quest’oggi all’ATP 250 di Bastad. In campo è comunque sceso Andrea Pellegrino ed il tennista pugliese, numero 139 del ranking mondiale, ha superato in rimonta il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 2-6 6-3 6-3 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Il nativo di Bisceglie affronterà al secondo turno l’olandese Tallon Griekspoor, numero due del seeding.

Sarà, invece, il padrone di casa Elias Ymer il prossimo avversario di Luciano Darderi, che ha esordito ieri con una vittoria più sofferta del previsto contro il belga Collignon. Lo svedese ha battuto l’americano Tristan Boyer in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 6-2.

Buona la prima per il bosniaco Damir Dzumhur, numero sette del seeding, che ha superato l’austriaco Sebastian Ofner con un doppio 6-4 in un’ora e ventotto minuti di gioco. Adesso Dzumhur affronterà il francese Hugo Gaston, che ha sconfitto il taiwanese Tseng per 6-3 6-4.

Bella vittoria per il qualificato diciottenne norvegese Nicolai Budkov Kjaer, che ha sorpreso il brasiliano Thiago Monteiro, vincendo per 5-7 6-3 7-6 dopo due ore e quarantatré minuti di gioco.

RISULTATI ATP BASTAD 2025 (15 LUGLIO)

Gaston (Fra) b. Tseng (Tpe) 6-4 6-3

Kopriva (Cze) b. Dellien (Bol) 6-1 3-0 ret.

Dzumhur (Bih) b. Ofner (Aut) 6-4 6-4

Pellegrino (Ita) b. Faria (Por) 2-6 6-3 6-3

Budkov Kjaer (Nor) b. Monteiro (Bra) 5-7 6-3 7-6

E. Ymer (Sve) b. Boyer (Usa) 6-3 3-6 6-2

Ugo Carabelli (Arg) – Garin (Cil) 2-3 interotta

M.Ymer (Sve) – Van de Zandschulp (Ned) 4-5 interrotta