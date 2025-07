ATP Bastad 2025, Luciano Darderi piega Francisco Cerundolo ed approda in finale!

I Nordea Open 2025 di tennis, torneo di categoria 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Bastad, in Svezia, premiano ancora Luciano Darderi, numero 6 del seeding, che in semifinale piega la resistenza della testa di serie numero 1, l’argentino Francisco Cerundolo, sconfitto con lo score di 6-2 3-6 7-6 (3) dopo due ore e trentasei minuti di gioco. Nell’ultimo atto l’azzurro affronterà il neerlandese Jesper de Jong.

Nel primo set Darderi opera il break in apertura, ma subisce il controbreak nel quarto game, per il 2-2. L’azzurro torna a dominare ed inanella quattro game consecutivi, fino al 6-2. Nella seconda partita si assiste uno scambio di break tra secondo e terzo game, poi dal 3-3 Cerundolo infila tre game, grazie allo strappo a trenta dell’ottavo gioco, e pareggia i conti sul 6-3. Nella frazione decisiva per due volte l’argentino si porta in vantaggio di un break, e per due volte Darderi lo riacciuffa: si va al tiebreak, dove l’azzurro scappa subito sul 2-0, allungando sul 4-1 e procurandosi tre match point sul 6-3. Il primo è quello buono, per vincere con il punteggio di 7-3.

In precedenza, nella prima semifinale il neerlandese Jesper de Jong aveva superato il numero 5 del tabellone, l’altro argentino Camilo Ugo Carabelli, con lo score di 6-3 7-6 (3) in un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Nel primo set il neerlandese era partito con un parziale di 12 punti a 2 per il 3-0 non pesante, con il break mantenuto fino al 6-3 dopo 39 minuti. Nella seconda partita, dopo uno scambio di break tra undicesimo e dodicesimo game, si era andati al tiebreak, in cui de Jong, dopo essere scattato sul 3-0, aveva allungato sul 5-1, andando infine a chiudere sul 7-3 dopo un’ora e dodici minuti di gioco.

ATP 250 BASTAD – RISULTATI 19 LUGLIO

Semifinali

Luciano Darderi (Italia, 6) b. Francisco Cerúndolo (Argentina, 1) 6-2 3-6 7-6 (3)

Jesper de Jong (Paesi Bassi) b. Camilo Ugo Carabelli (Argentina, 5) 6-3 7-6 (3)