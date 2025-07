ATP Bastad 2025, Luciano Darderi conquista il terzo titolo in carriera!

Terzo titolo ATP in carriera, il secondo in stagione, per Luciano Darderi: dopo Cordoba 2024 e Marrakech 2025, l’azzurro fa suo anche il torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia. Nella finale dei Nordea Open 2025 di tennis, infatti, il numero 6 del seeding piega il neerlandese Jesper de Jong con lo score di 6-4 3-6 6-3 dopo due ore e sette minuti di gioco.

Nel primo set l’inizio di Darderi è da incubo, con il neerlandese che vince i primi 13 punti giocati e scappa sul 3-0 non pesante. L’azzurro, però, è bravissimo a rimettersi subito in carreggiata, piazzando a sua volta un parziale di 20 punti a 7, che gli frutta cinque game consecutivi, ribaltando lo score e passando a condurre sul 5-3. Nel decimo game Darderi si procura tre set point consecutivi e proprio il terzo è quello buono per vincere il parziale per 6-4 in 40′.

La seconda frazione vede dapprima l’italiano salvare due palle break consecutive in apertura, poi è Darderi a mancare l’occasione per allungare nel quinto gioco. Passaggio a vuoto dell’azzurro nell’ottavo game, in cui si fa rimontare dal 30-15, cede tre punti e subisce il break. De Jong ne approfitta, allunga sul 5-3 e poi, col servizio a disposizione riequilibra il conto dei set con il 6-3 in 45′.

Nella partita decisiva il momento chiave arriva nel quarto game, quando Darderi si porta sullo 0-30 in risposta, si fa riacciuffare sul 30-30, ma poi vince i due punti successivi, scappando sul 3-1. L’azzurro conferma il break ed allunga sul 4-1, mentre nel settimo gioco deve risalire dallo 0-30: da quel momento Darderi vince gli ultimi otto punti giocati al servizio e porta a casa il titolo sul 6-3 in 43′.

Le statistiche sottolineano l’equilibrio a lungo visto in campo: Darderi vince solo 3 punti in più dell’avversario, 80-77, mettendo a segno un solo vincente in più, 31-30, ma concedendo anche due gratuiti in più, 28-26. Il rush finale sorride all’azzurro, che conquista 7 degli ultimi 10 punti giocati.