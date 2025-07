ATP Bastad 2025, Cerundolo sfiderà Darderi in semifinale. Si ferma Griekspoor

Il torneo ATP di Bastad entra nella fase decisiva con i match valevoli per i quarti di finale. Nella semifinale della parte alta del tabellone si affronteranno l’argentino Francisco Cerundolo e l’azzurro Luciano Darderi. Nella parte bassa l’altro argentino Camilo Ugo Carabelli sfiderà l’olandese Jesper De Jong, autore dell’eliminazione di Tallon Griekspoor.

Luciano Darderi regala spettacolo e travolge con un perentorio 6-0 6-2, in poco più di un’ora, l’argentino Sebastian Baez. L’azzurro sfiderà in finale Francisco Cerundolo. Il giocatore sudamericano sgretola, in un’ora e quarantacinque minuti, la resistenza di Damir Dzumhur. La testa di serie numero uno regola il bosniaco con il punteggio di 6-0 3-6 6-3.

Nel primo match di giornata il derby olandese si risolve con il successo del giocatore che, almeno sulla carta, era sfavorito in sede di pronostico. Jesper De Jong, numero 106 ATP, rimonta 4-6 7-6(3) 6-3, in due ore e quarantadue minuti, il connazionale Tallon Griekspoor, testa di serie numero 2.

Rispetta le previsioni della vigilia Camilo Ugo Carabelli. Il giocatore argentino, testa di serie numero cinque, regola 6-3 7-5, in un’ora e trentotto minuti, l’austriaco Filip Misolic, numero 105 del ranking ATP. Carabelli si giocherà ora l’accesso alla sfida per il titolo contro l’olandese.