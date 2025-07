ATP Bastad 2025, Cerundolo raggiunge i quarti. Avanti anche Dzumhur e Misolic

Si sono completati anche gli ultimi due quarti di finale dell’ATP 250 di Bastad. Sulla terra rossa svedese prosegue il suo cammino l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero uno. Il 26enne di Buenos Aires ha superato nel derby argentino il connazionale Mariano Navone in due set con il punteggio di 6-3 6-3 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco.

Cerundolo affronterà nei quarti di finale il bosniaco Damir Dzumhur. Il numero set del seeding ha superato in rimonta il francese Hugo Gaston con il punteggio di 4-6 6-2 6-2 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco.

Una giornata decisamente positiva per l’Argentina, visto che ai quarti si è qualificato anche Camilo Ugo Carabelli, che ha battuto l’olandese Botic Van de Zandschulp in tre set per 7-6 5-7 6-3 dopo una battaglia di quasi tre ore. Nei quarti Ugo Carabelli se la vedrà con l’austriaco Filip Misolic, che ha sconfitto in rimonta il portoghese Nuno Borges per 3-6 7-6 6-3.

RISULTATI ATP BASTAD 2025 (17 LUGLIO)

Ugo Carabelli (Arg) b. Van de Zandschulp (Ned) 7-6 5-7 6-3

Misolic (Aut) b. Borges (Por) 3-6 7-6 6-3

Cerundolo (Arg) b. Navone (Arg) 6-3 6-3

Dzumhur (Bih) b. Gaston (Fra) 4-6 6-2 6-2