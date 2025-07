ATP Bastad 2025: Andrea Pellegrino supera le qualificazioni

Andrea Pellegrino entra a far parte del tabellone principale dell’ATP 250 di Bastad, in Svezia. Il classe 1997 di Bisceglie si impone sul kazako Timofey Skatov per 6-3 6-2 e, dunque, per la terza volta in carriera si cimenterà in un torneo sul circuito maggiore. Il lato curioso è che, oltre alla Sardegna (o meglio, Pula) nel 2020, l’altra occasione capitò proprio un anno fa in questo stesso luogo, e a batterlo fu colui che poi vinse il torneo, il portoghese Nuno Borges (in finale su Nadal).

Per quel che riguarda il match, storia ce n’è soprattutto nel primo set, quando, dopo il break in apertura e la chance di 3-0 mancata, Pellegrino viene ripreso da Skatov sul 3-3 con controbreak a 30. Di qui in avanti, però, è campo libero pe il pugliese, che dal 30-15 Skatov nel settimo gioco infila una serie di 11 punti consecutivi che lo trascina dritto sul 6-3.

C’è un momento di calo da parte dell’italiano a inizio secondo parziale, che consente al suo avversario di andare sul 2-0. Non è che una questione di pochi minuti, e così per Pellegrino arriva una serie di sei giochi consecutivi, equamente divisi tra quelli vinti a 15 e a 30, nei quali ogni volta che arriva a palla break la manda a segno. Il 6-2 giunge in questo modo.

Pellegrino, che nell’ora e 21 minuti di match è efficacissimo con la prima di servizio (76%, 19/25, contro 45%, 14/31), è stato sorteggiato in tabellone principale contro il portoghese Jaime Faria, 21 anni, numero 115 del mondo e autore di un 2025 nel quale è giunto al secondo turno degli Australian Open (con set strappato a Djokovic) e, poi, ai quarti sia a Rio de Janeiro (500) che a Santiago del Cile (250). Si è qualificato anche a Wimbledon, ma ha perso da Lorenzo Sonego.