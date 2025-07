Atletica, trionfo azzurro nella marcia agli Europei U23! Alexandrina Mihai domina i 10.000 metri, bronzo per Gabriele

Dopo i tanti buoni piazzamenti senza medaglie delle prime due giornate, l’Italia può festeggiare addirittura un doppio piazzamento sul podio nella sessione mattutina del day-3 ai Campionati Europei Under 23 di atletica 2025. Le protagoniste di quest’impresa sono Alexandrina Mihai e Giulia Gabriele, che hanno chiuso rispettivamente in prima e terza posizione i 10.000 metri di marcia sulla pista del Fana Stadion di Bergen.

Mihai, all’ultimo anno di categoria tra le Promesse, ha migliorato il secondo posto ottenuto sulla distanza doppia (20 chilometri su strada) nella passata edizione della rassegna continentale U23 andata in scena nel 2023 a Espoo, esaltandosi con le alte temperature odierne in Norvegia e dominando la scena con una prova di forza impressionante nella seconda metà di gara.

La 22enne azzurra con origini moldave è scappata via a poco meno di cinque chilometri dalla conclusione, cambiando marcia ed imponendo un ritmo insostenibile per il resto della concorrenza, che le ha consentito di arrivare al traguardo con il tempo di 43:49.55 (nuovo primato nazionale U23), addirittura un minuto meglio del suo precedente primato personale nella specialità.

Alle spalle di Mihai si è inserita in seconda piazza la francese Ana Delahaie, argento con 44:07.59, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dalla non ancora ventenne Giulia Gabriele (al primo anno di categoria) con 44:19.31. Il fantastico risultato della squadra azzurra vede inoltre il quarto posto di Sofia Fiorini, capace di migliorare il personale di oltre 50 secondi scendendo sotto il muro dei 45 minuti in 44:57.05.