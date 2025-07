Atletica, tre bronzi per l’Italia alle Universiadi: Scotti, Bonora e Olivieri sul podio

Tre medaglie di bronzo per l’Italia nella terza giornata dedicata all’atletica alle Universiadi, la competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Edoardo Scotti era uno degli azzurri più attesi della spedizione, soprattutto dopo aver eguagliato il record di italiano sui 400 metri (44.75 quattro giorni fa a Madrid, pareggiando il crono siglato da Luca Sito agli Europei 2024).

Il lombardo si è meritato il terzo gradino del podio con il tempo di 45.61 sulla pista di Bochum (Germania). C’è stato poco da fare contro lo scatenato sudafricano Lythe Tyresse Pillay (44.84) e l’ungherese Patrik Simon Enyingi (45.41), il nostro portacolori è stato bravo a tenersi alle spalle l’irlandese Jack Raftery (45.69) e il ceco Matej Krse (45.84).

Medaglie di bronzo anche per Alessandra Bonora e Giorgio Olivieri: l’azzurra si è distinta sui 400 metri, chiudendo con il tempo di 52.41 alle spalle della ceca Barbora Malikova (51.52) e della croata Veronika Drljacic (51.66); il marchigiano ha spedito il martello a 73.78 metri, inchinandosi soltanto al cospetto dell’ucraino Mykhailo Kokhan (77.10) e del tedesco Merlin Hummel (77.03).

Eloisa Coiro si è qualificata alla finale degli 800 metri dopo aver vinto la semifinale in 2:02.28, mentre Laura Pellicoro è stata eliminata (quarta nella sua serie in 2:02.88). Alice Muraro promossa all’atto conclusivo dei 400 ostacoli con il crono di 56.73 e potrà così difendere il titolo, avanzano in semifinale le duecentiste Dalia Kaddari e Vittoria Fontana (23.36 e 23.50 in batteria).